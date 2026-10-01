Deux jours de célébrations pour les francophones de St. Catharines

Le centre communautaire Le Griffon a organisé un lever du drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de ville de St. Catharines. « Vers 10 h le 25 septembre, on pouvait entendre descendre sur la rue Church des petits enfants de 4 à 8 ans qui faisaient tout un tintamarre, raconte Jean Chartrand. Vêtus de vert et de blanc, ils portaient des chapeaux créés dans leurs cours d’art. Munis de leurs drapeaux, les petits étaient emballés de rejoindre les dignitaires et la communauté pour afficher leur identité culturelle. »

Les élèves de l’école Immaculée-Conception et les enfants de la garderie Les Coccinelles zélées ont été accueillis par les personnages animés de Mickey et Goofy vêtus aux couleurs de la francophonie ontarienne.

« Pour ajouter à la fête, une sculpteuse de ballons créait des animaux de tout genre au grand plaisir des jeunes. Le maire Mat Siscoe, le député fédéral Chris Bittle, la députée provinciale Jennie Stevens ainsi que les conseillères Dawn Dodge et Robin McPherson sont venus célébrer avec nous ce moment important », ajoute-t-il.

Après les courtes interventions des invités, deux ambassadeurs de l’école Immaculée-Conception ont présenté un court message proclamant leur fierté d’appartenir à la communauté franco-ontarienne. En chantant Mon beau drapeau, les enfants se sont rassemblés autour du mat pour hisser l’étendard vert et blanc avec le maire Siscoe.

« Il est important de faire vivre des moments forts à nos petits, ce qui contribue énormément à leur construction identitaire. De génération en génération, nous continuons à faire vivre notre langue, notre culture et notre identité par des rassemblements intergénérationnels », poursuit Jean Chartrand.

Le lendemain soir, les organismes Le Griffon et le Club LaSalle invitaient les francophones de St. Catharines pour un barbecue et une fête avec le groupe Sugar Crush. Près de 150 personnes se sont rassemblées pour célébrer le drapeau franco-ontarien.

« Réunis pour une soirée culturelle placée sous le signe de la musique, de la bonne bouffe et surtout du plaisir d’être ensemble, le rassemblement est rapidement devenu un party de cuisine, décrit Jean Chartrand. Les participants ont eu droit à un excellent souper préparé par Micheline Hervé-Belleau qui a offert un véritable festin aux saveurs bien connues des gens de chez-nous. »

Enfin, pour terminer la soirée en force, le duo féminin francophone Sugar Crush, composé de Joanie Charron et Marie-Soleil Provost, ont énergisé l’auditoire et animé la piste de danse avec leur répertoire country.

« Au-delà du barbecue et du spectacle, cette soirée représentait une francophonie fière, vivante, inclusive et rassembleuse. Elle a permis de tisser les liens entre les communautés de Niagara et de Hamilton et de célébrer notre langue, notre culture et notre sentiment d’appartenance. Ces moments démontrent toute la force d’une communauté qui se rassemble, collabore et regarde vers l’avenir avec confiance », conclut M. Chartrand.

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Photo : Mickey et Goofy était de la fête à St. Catharines. (Photo : Le Griffon)