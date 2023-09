Alexia Grousson

Depuis le début juin, Carol-Lynn Deblois et Tracie Daigle du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) organisent des sessions de jardinage au Hamilton Victory Gardens le mardi après-midi et le vendredi matin qui se poursuivront cet automne.

« J’ai toujours aimé jardiner. Auparavant, j’ai travaillé dans des fermes bio. Avec la covid et l’inflation des prix en général, mais en particulier dans le domaine alimentaire, l’idée m’est venue de créer mon propre jardin pour avoir accès à de la nourriture à moindre coût. Après avoir soumis l’idée au CSCHN et communiqué avec le Hamilton Victory Gardens, j’ai pu obtenir 30 « lits de jardin », explique Tracie Daigle, conseillère en relations communautaires. En ce qui concerne les semences et les outils, c’est entièrement fourni par le jardin. Il suffit juste de venir et de passer du bon temps ensemble. »

Cette année, plusieurs types de légumes ont été plantés tels des choux (frisés, raves), des tomates, du maïs, des blettes, de l’ail, de l’oignon, des piments, des épinards, des pommes de terre, des fruits (melon) et des herbes aromatiques comme le basilic, le romarin, la camomille et l’origan. Il y a eu aussi des tournesols.

« On se rencontre directement au jardin. Il y a plusieurs tâches à effectuer. Les premières sessions nous avons préparé les lits, discuté de ce qui serait planté et à quel endroit, puis nous avons semé les graines.

Ensuite, nous avons désherbé, arrosé, arrangé ou déplacé les lits au besoin. Nous faisons toujours de l’entretien mais nous avons maintenant des récoltes. Nous mettons tout sur une table et nous répartissons équitablement. Nous laissons aussi choisir en fonction du goût et des préférences de chacun. Tout se fait naturellement », enchérit Mme Daigle.

C’est la première année que le CSCHN organise cette activité. Chaque rendez-vous attire une vingtaine de participants. Compte tenu de cette réussite, le jardinage se poursuivra jusqu’à la fin de l’automne et l’activité sera reconduite l’année prochaine au jardin du campus communautaire du Health Centre de Hamilton.

« Le jardin fait partie des Connexions communautaires. Ce genre d’activité a pour but d’offrir des possibilités d’apprentissage collectif et de développement des compétences en petits groupes. Ceux-ci permettent de socialiser, de s’amuser et de rencontrer des personnes ayant les mêmes intérêts ou de faire connaissance avec des membres de la communauté établis au Canada et d’élargir son cercle social.

Le jardinage est aussi une activité qui est excellente pour la santé mentale. Nous sommes fières de pouvoir le proposer à notre communauté et espérons que d’autres pourront se joindre à nous », conclut Tracie Daigle.

Photo (courtoisie CSCHN) : Une participante avec les tournesols