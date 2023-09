Alexia Grousson

La compagnie torontoise Corpus Danse Projects est en tournée au Canada depuis le mois de juin pour présenter son spectacle La Bulle, qui a lieu dans… une bulle! Pour sa dernière représentation, elle fera un arrêt à Hamilton, les 8, 9, et 10 septembre. En collaboration avec le Centre francophone et le festival Supercrawl, le spectacle aura lieu à l’angle des rues Wilson et James.

Créé et mise en scène par Carolin Lindner et David Danzon en 2021, La Bulle est un spectacle solo, muet, qui retrace l’histoire du célèbre Pierrot.

« L’idée de la pièce a germé en 2019, bien avant la pandémie de covid. Nous voulions explorer les thèmes de la solitude, tout en étant entouré par le monde et celui de la vie privée, tout en étant transparent, exposé, face au public. En effet, on ne peut pas se cacher en étant dans une bulle à 360 degrés, où l’auditoire peut circuler tout autour à sa guise », explique Guy Marsan, l’interprète de Pierrot.

L’histoire met en scène l’emblématique Pierrot, solitaire et rêveur, en plein confinement. Celui-ci se bat tant bien que mal pour essayer d’avoir des contacts avec l’extérieur. Pour cela, il utilise diverses méthodes telles que le mime, la danse, le dessin et les regards. Parfois, il réussit à capter les spectateurs brièvement et d’autres, il échoue.

« Ce spectacle est destiné à un public de tous âges. L’auditoire entre dans un monde fantastique, un univers magique où se mélange danse, théâtre, éclairage et musique. La Bulle fait naître de nombreuses émotions à travers des moments drôles et touchants que vit le personnage de Pierrot », conclut M. Marsan.

Le festival Supercrawl est gratuit. Pour plus de renseignements sur les représentations, consultez les réseaux sociaux du CFH ou du Festival lui-même.

Photo (FB Corpus Danse Projects) : Pierrot (Guy Marsan) en interaction avec le public