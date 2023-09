Alexia Grousson

Comme chaque année, l’été peut être source de stress pour les parents qui travaillent et ne savent pas comment faire pour occuper leurs enfants. Et pourquoi pas les camps d’été? Ceux-ci semblent être une des options fortement appréciées par les jeunes.

Le Centre francophone de Hamilton (CFH) a organisé des camps de jour en juillet et août pour les jeunes âgés de 4 à 11 ans. Ces camps se sont déroulés sur trois sites : Hamilton, Milton et à Burlington.

En plus d’offrir les programmes en français, les camps ont proposé des activités variées. « Durant les sept semaines de camp, un thème était attribué pour chacune d’elles : océan, drame, science et technologie, santé et bien-être, tour du monde, nature, découverture et carnaval. Pour chaque thème, nous avons associé des activités et des sorties en lien avec celui-ci. Par exemple, pour la semaine de la science et la technologie, les jeunes sont allés visiter des musées. Pour la semaine sur la nature et découverte, il y avait des activités de jardinage, des sorties dans les parcs et une autre au Children’s Garden Project au parc Gage pour le groupe de Hamilton. C’était vraiment très intéressant pour les jeunes de voir ou découvrir toutes ces choses », relate Caroline Gaudreau, responsable des camps d’été pour le CFH.

D’autres activités telles que des sorties à la plage, des visionnements de films, une saucette à la piscine ou des jeux d’extérieur ont été organisées et grandement appréciées par les petits et les grands.

« Au camp de Milton, il y avait une pataugeoire géante et du matériel permettant de glisser avec de l’eau et du savon. Tout le monde s’est vraiment amusé. Les jeunes ont aussi décoré des gâteaux en forme de papillons et de fleurs qu’une maman avait généreusement préparé. Dans nos camps, nous essayons de développer les compétences nécessaires à la vie de tous les jours, comme prendre l’autobus. Les enfants adorent ça, et je n’ai reçu que des retours positifs. En résumé, ils se sont épanouis et amusés. Les parents étaient très satisfaits des programmes offerts. J’espère que tous reviendront également aux prochains camps », conclut Caroline Gaudreau.

Photo (courtoisie du CFH) : Les enfants du camp de Hamilton ont visité le Children’s Garden Project.