Le Centre francophone Hamilton (CFH) a annoncé récemment la venue du groupe a capella pop du Québec QW4RTZ au McIntyre Performing Arts Centre pour deux spectacles scolaires et un troisième grand public. Pour ce dernier spectacle, les quatre artistes « uniront leurs voix pour faire rire, danser et chanter au son de leurs harmonies vocales ».

Le groupe veut démontrer une fois de plus son style unique et sa créativité sans faille. Reconnu pour son talent exceptionnel et ses performances vocales impressionnantes, QW4RTZ ne manquera pas de surprendre et divertir le public avec ce spectacle.

Mis en scène par Serge Postigo, A Capella Héros est une explosion d’énergie, naviguant à travers les répertoires pop d’hier et d’aujourd’hui, un show garni de cascades vocales étonnantes, des sketches comiques et de numéros originaux qui laisseront les spectateurs bouche bée.

En 10 ans, ce quatuor intrépide a perfectionné l’art de l’a capella et sait comment captiver son auditoire, en proposant une expérience musicale hors du commun. Leur maîtrise des harmonies vocales et les interactions avec le public créent une atmosphère vivante et dynamique.

Le CFH est ravi de collaborer avec QW4RTZ pour offrir au public de Hamilton cette expérience formidable. En organisant des événements comme celui-ci, le centre pluridisciplinaire s’engage à offrir des performances de qualité tout en favorisant l’épanouissement culturel et artistique en français de la communauté. Les deux spectacles scolaires auront lieu le vendredi 13 octobre pour les écoles de langue française et d’immersion de la région et le spectacle grand public aura lieu le lendemain à 20 h.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Popina Muanga à l’adresse com.marketing@cfhamilton.ca. Vous pouvez également visiter le site internet www.cfhamilton.ca.

Source : Centre français Hamilton

Photo (facebook QW4RTZ) : Le groupe QW4RTZ