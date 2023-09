Richard Caumartin

Le dernier rassemblement de la communauté camerounaise de Hamilton remonte en 2020, en période prépandémique, alors que le banquet annuel avait dû être annulé pendant deux ans à cause de la covid. Donc, pour le président de cette communauté, l’événement du 2 septembre au White Eagle Banquet Hall était en quelque sorte des retrouvailles pour plusieurs.

« Ce soir, nous fêtons notre événement culturel, précise John Luma, vice-président de l’Association camerounaise de Hamilton (ACH). Nous faisons ça chaque année pour présenter notre culture, ce que nous sommes. Nous présentons nos danses traditionnelles et nous offrons un buffet composé de mets des quatre régions du Cameroun (Sud, Est, Nord et Ouest). Nous essayons de transmettre nos traditions à la nouvelle génération car notre communauté est tout de même composée de 200 familles dont 40 sont membres de notre organisme. »

L’association existe depuis 2013 et une des tâches dont les membres s’occupent tout au long de l’année est d’accueillir les nouveaux arrivants à Hamilton pour les aider à s’intégrer à la communauté, leur montrer comment les choses fonctionnent, etc.

« Plus de 90 % d’entre eux arrivent directement du Cameroun, alors le choc culturel est grand pour eux. Nous sommes un réseau et nous connaissons les services sociaux disponibles. Que ce soit pour la santé, le logement ou l’éducation, nous savons où les diriger. Nous nous impliquons aussi en faisant du bénévolat pour venir en aide aux plus démunis, non seulement pour les Camerounais mais pour toute la communauté », conclut M. Luma.

La soirée s’est déroulée dans la joie et au son de la musique camerounaise. Après quelques discours, les invités ont profité du buffet tout en regardant une vidéo sur leur pays. Les femmes et les enfants ont démontré plusieurs danses traditionnelles et la soirée retrouvailles s’est terminée aux petites heures du matin sur la piste de danse.

Photo : Une famille camerounaise de Hamilton