Richard Caumartin

L’École secondaire Confédération a marqué l’histoire de l’éducation en français en Ontario. En septembre 1968, cette institution ouvre ses portes à Welland et devient la première école secondaire publique de langue française de la province.

L’ouverture officielle de l’école a eu lieu le 25 novembre 1968 en présence du premier ministre de l’Ontario de l’époque, John Robarts, et a fermé ses portes en 2017, pour être démolie l’année suivante, à la suite d’un financement de 11 millions $ accordé par la province au Conseil scolaire Viamonde pour bâtir ce qui est devenu l’école Franco-Niagara.

On se souviendra qu’en mai dernier, les anciens de Confédération, qui se font appeler communément « les Jaguars », ont organisé des retrouvailles à l’Auberge Richelieu pour célébrer le 55e anniversaire de leur ancienne école secondaire. Depuis cet événement, les Jaguars n’ont pas ménagé leurs efforts pour que Confédération reste bien présente dans l’esprit des résidents de Welland et des nouvelles générations d’élèves qui fréquentent aujourd’hui l’école Franco-Niagara.

Le comité des Jaguars a planté un arbre et installé un banc public accompagné d’une plaque commémorative sur le site de Franco-Niagara, à côté du terrain de soccer en mémoire de la première école publique de langue française en Ontario. Plus récemment, les anciens élèves et artistes Frank Crytes et James Takeo ont peinturé le slogan « Double héritage Double effort » et les couleurs de Confédération sur une boîte téléphonique de Bell Canada située entre les bureaux de la garderie La Boîte à soleil et l’école Franco-Niagara sur la rue Tanguay, en face du Foyer Richelieu. Aujourd’hui, il est impossible de passer sur cette rue et ne pas savoir qu’il existait autrefois une certaine école secondaire nommée Confédération.

Photo : Les Jaguars ne seront pas oubliés avec cette œuvre d’art.