Richard Caumartin

Lors de la réunion budgétaire récente du conseil municipal de Welland, le directeur général du Foyer Richelieu, Sean Keays, a demandé à la municipalité d’investir 400 000 $ supplémentaire au rythme de 100 000 $ par année pendant quatre ans afin d’alléger les coûts supplémentaires de la construction du projet d’expansion pour doubler la capacité de l’établissement de soins à 128 lits et l’ajout d’un centre culturel et communautaire.

Le Foyer a reçu l’appui du conseiller du quartier 2, David McLeod, qui a apporté cette proposition à la réunion du conseil mais l’autre conseiller du même quartier, Leo Van Vliet, s’y était opposé argumentant que les administrateurs du Foyer auraient dû commencer la construction plus tôt. Il a par ailleurs proposé un montant de 50 000 $ annuellement pour les quatre prochaines années et la motion a été acceptée. La municipalité versera donc 200 000 $ de plus pour le projet.

« En 2019, nous avons reçu un don de la Ville de 400 000 $, soit 100 000 $ par année pendant 4 ans, explique Sean Keays. Nous avons demandé un autre 400 000 $ pour les quatre prochaines années qui a été refusée mais nous sommes satisfaits de recevoir la moitié. Cependant, nous avions vraiment besoin de 400 000 $. La pénurie de personnel dans le milieu de la construction n’a pas aidé. La pandémie nous a beaucoup ralenti et, par conséquent, a fait augmenter considérablement les coûts. »

On se souviendra que la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor a annoncé récemment, lors d’une visite au Foyer Richelieu, un appui de plus de 2,7 millions $ qui sera utilisé pour construire et aménager un centre communautaire et culturel pouvant accueillir au moins 500 personnes.

Ce centre aura pour but de favoriser les rassemblements et il permettra de bonifier les services aux francophones en offrant, entre autres, diverses formations en français grâce aux espaces de réunion et de formation pleinement équipés, des services de soutien et de répit en français aux aidants naturels, un programme culturel, y compris des spectacles communautaires et un programme social comprenant des cours de cuisine et des barbecues communautaires pour animer le nouvel espace.

« Le coût total de construction est environ 45 millions $. Nous avons reçu 4,75 millions $ du fédéral, 28 millions $ du provincial et notre campagne de financement nous a permis de recueillir 7 millions $ jusqu’à maintenant. Nous avons donc dépassé notre objectif initial de 5 millions $ pour cette collecte de fonds mais nous continuons afin d’aller chercher un autre 3 millions $ », confirme M. Keays.

La construction de l’espace adjacent au Foyer Richelieu Welland devrait être terminée en 2025.

Photo : Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu