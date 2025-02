Le quatrième jeudi du mois, la Journée des aînés au Centre communautaire francophone de Cambridge, dans le Sud-Ouest ontarien, offre aux personnes de 55 ans et plus un moment convivial essentiel, brisant l’isolement social grâce à des jeux, des exercices et des échanges, favorisant ainsi les liens communautaires.

Yolande Melono – IJL– Réseau.Presse – Le Régional

Le 23 janvier dernier, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a vibré au rythme de la Journée des aînés, un véritable rendez-vous mensuel qui se déroule dans une ambiance conviviale et dynamique. Cette activité rassemble les personnes de 55 ans et plus dans un cadre chaleureux qui favorise à la fois l’activité physique, les jeux de société et les échanges sociaux, essentiels pour rompre l’isolement souvent vécu par cette tranche de la population.

Angèle Lacroix, présidente du CCFC, souligne l’importance de ce programme qui s’adapte aux besoins et goûts des participants. « C’est un déroulement très sociable. Nous suivons le rythme des personnes présentes. Si certaines souhaitent jouer aux cartes, nous les accompagnons dans leur choix. D’autres préfèrent d’autres jeux, et nous nous assurons que chacun puisse participer comme il l’entend », explique-t-elle. Mme Lacroix note également que les aînés n’hésitent pas à apporter leurs propres jeux, enrichissant ainsi l’expérience collective.

L’événement, qui bénéficie d’une belle participation, repose sur une collaboration étroite entre différents acteurs de la communauté. Le CCFC met gracieusement à disposition ses locaux pour cette rencontre mensuelle. La Ville de Cambridge, par le biais du « Programme francophone de jour aux aînés », propose des exercices physiques adaptés aux besoins des participants. Quant à la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), elle soutient financièrement le repas qui est préparé par les bénévoles du CCFC.

Pour Mme Lacroix, cette journée offre aux aînés francophones l’occasion d’échanger et de nouer des liens avec d’autres membres de la communauté. « Pendant les quelques heures qu’ils passent ici, les gens ont du plaisir à se raconter des anecdotes, parler des visites ou des activités auxquelles ils ont pris part depuis leur dernière rencontre. Pour moi, les éclats de rires qui se faisaient entendre, le 23 janvier, valaient tout l’argent du monde » commente-t-elle.

L’événement du mois de février se prépare déjà, avec une activité très attendue par les participants : un Bingo, un jeu populaire accessible à tous, basé uniquement sur la chance. « Le Bingo est une activité très appréciée des aînés, et c’est un jeu où tout le monde peut participer sans aucune difficulté. Nous nous attendons à une grande affluence », conclut Angèle Lacroix.

La Journée des aînés continue de grandir, devenant un moment clé pour renforcer les liens communautaires et lutter contre l’isolement, tout en offrant à chaque participant la possibilité de profiter d’un cadre social bienveillant et dynamique.

Photo : Des aînés actifs, en cercle, font des exercices sur chaise. (Crédit : CCFC)