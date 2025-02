Le site de Welland du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara comptera désormais un Centre de vie active pour les aînés. Cette entité proposera une large gamme d’activités enrichissantes pour favoriser le bien-être des personnes âgées, leur autonomie et leur engagement social, et ce, grâce à un financement du gouvernement de l’Ontario.

Yolande Melono – IJL– Réseau.Presse – Le Régional

La gamme de services pour les aînés francophones du Niagara s’est enrichi avec l’ajout d’un Centre de vie active pour les aînés au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN). C’est ce qu’a annoncé le gouvernement ontarien, le jeudi 23 janvier. Les activités offertes seront désormais plus diversifiées et socialement enrichissantes pour cette clientèle. En effet, en plus de la cuisine collective, des clubs d’art, et de l’heure du thé déjà offertes, d’autres formations et activités diverses seront offertes afin de promouvoir la santé et l’engagement communautaire des aînés.

Grâce à un financement supplémentaire, le CSCHN pourra développer et diversifier son programme d’activités pour améliorer la qualité de vie des participants, tout en soutenant leur autonomie. « Ce financement de 50 000 $ par année permettra de bonifier les activités que nous faisons et d’en ajouter d’autres », a déclaré fièrement la directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt.

Ouvert gratuitement à tous les aînés de la région, le Centre de vie active favorisera aussi l’intégration des résidents de Welland et l’échange avec les communautés voisines.

« Cette initiative permet non seulement d’améliorer les services offerts aux personnes âgées, mais aussi de renforcer l’engagement de Welland à promouvoir l’inclusion et le bien-être de ses résidents. Nos aînés sont un maillon essentiel de notre identité, et le nouveau Centre de vie active leur permettra de rester actifs, en bonne santé et de participer à des programmes enrichissants sur le plan culturel », a fait valoir Frank Campion, maire de Welland.

Bill Steele, maire de Port Colborne, a également salué cet investissement provincial. De plus, il a indiqué « avoir hâte de voir l’impact positif qu’il aura sur la communauté. Il s’agit d’une bonne nouvelle que de recevoir du soutien supplémentaire pour les personnes âgées ici dans la région du Niagara, ce qui renforcera l’interaction entre les communautés francophones de Welland et de Port Colborne ».

Pour 2025-26, les programmes des Centres de vie active pour les aînés pourront demander jusqu’à 55 000 $ pour les coûts d’entretien et de fonctionnement, une augmentation par rapport au maximum précédent de 50 000 $ en 2024 et par rapport au financement de base de 42 700 $ en 2023.

Cette initiative marque un tournant important dans le soutien aux aînés de la région, en offrant des opportunités inédites pour rester actifs, socialement connectés et en bonne santé. L’implication des autorités locales et le soutien financier du gouvernement de l’Ontario témoignent d’un engagement croissant à améliorer le quotidien des aînés francophones. Le Centre de vie active pour les aînés s’impose désormais comme un pilier essentiel pour une communauté plus inclusive et solidaire.

Photo : Le personnel du Centre de vie active pour aînés à Welland (Crédit : CSCHN)