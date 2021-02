Le vendredi 29 janvier, la présidente de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), Marie-Claude Dufresne, accueillait une dizaine de participants sur la plateforme web Kahoot! pour une heure consacrée à l’univers de La Guerre des étoiles. Kahoot! donne accès à une multitude de questionnaires, certains à valeur pédagogique, d’autres centrés sur le divertissement, et l’organisme se sert de ce site pour rassembler petits et grands autour de quiz amusants.

Au programme de cette soirée animée par Mme Dufresne figuraient donc les personnages, événements, acteurs, etc., de la célèbre franchise de science-fiction créée par George Lucas. En quatre rondes de questions, les participants se sont livrés compétition pour cumuler les bonnes réponses.

C’est sans doute à propos de la trilogie originale, réalisée il y a une quarantaine d’années, que se comptaient les questions les plus faciles puisque ces films, qui touchent plusieurs générations, font depuis longtemps partie de la culture populaire. Mais les oeuvres plus récentes, et sans contredit les produits dérivés qui vont des bandes dessinées aux jeux vidéo, sont davantage l’apanage des jeunes et des fans de la série, de sorte que Monsieur et Madame Tout-le-Monde seraient bien en peine d’en parler en long et en large!

Au terme de la compétition, un coup d’oeil au classement révélait que le jeune Anderson remportait la palme pour avoir figuré dans les trois premières positions dans trois des quatre jeux, décrochant même la première place à deux reprises. Abigail, quant à elle, s’est hissée dans le « top 3 » à trois reprises tandis qu’Hervé y est parvenu deux fois. Noah, Riley, Emma et Laetitia ont également fait bonne figure.

Suivant une formule établie, l’AFKW prévoit organiser sa prochaine soirée Kahoot! le dernier jeudi ou vendredi de février. En ce Mois de l’histoire des Noirs, le quiz portera alors sur l’Afrique et les personnalités de race noire.

Pour ce qui est des rencontres Kahoot! qui suivront, tous sont invités à faire des suggestions de thématiques et à être du nombre des participants. Il s’agit là de bonnes occasions de se divertir tout en testant ses connaissances et, contrairement à ce que certains pourraient s’imaginer, il n’y a pas que les enfants qui y prennent goût!

PHOTO – La présidente de l’AFKW, Marie-Claude Dufresne, présentait les questions et le score des participants.