Le 13 février prochain, plus de 80 élèves des écoles secondaires de langue française de partout en Ontario se réuniront virtuellement pour participer à une des activités phares de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). En effet, en raison de la crise sanitaire, le Parlement jeunesse francophone ne pourra cette année se tenir à Queen’s Park, mais, en guise d’alternative, l’organisme offre néanmoins une journée d’ateliers et d’échanges sur le thème de la politique ontarienne.

Deux élèves de 11e année de l’Académie catholique Mère-Teresa, à Hamilton, seront de la partie : Jebreel Alayche et Sébastien Tuck-Melanson. Tous deux sont également engagés auprès de la FESFO.

Ainsi, Sébastien est, depuis novembre dernier, la personne contact (PéCo) de l’organisme à son école. Chaque PéCo est responsable de faire connaître les activités de la FESFO auprès de ses pairs, de recruter des participants pour les grands événements et, de manière générale, de contribuer à créer un esprit de cohésion à son école.

« J’étais déçu de voir qu’il n’y a pas beaucoup de fierté pour la francophonie dans nos écoles, raconte Sébastien pour expliquer son engagement. Je trouve que c’est très important de célébrer qui nous sommes et de ne pas avoir peur de parler français. »

Jebreel, de son côté, disposait déjà d’une expérience en ce qui touche à la politique et au militantisme : il a été page à l’Assemblée législative et a participé au programme de simulation parlementaire offert par l’institution. C’est cependant en anglais qu’il a fait ses premiers pas dans son initiation aux grandes questions de société, ce qui l’a lui aussi amené à s’intéresser à la FESFO.

« J’ai trouvé que c’était une super opportunité de représenter la communauté francophone », raconte Jebreel qui siège maintenant au Conseil de représentation de l’organisme où il est délégué pour la région du Sud. À ce titre, avec les autres représentants, il s’assure que les jeunes Franco-Ontariens participent au développement de leur communauté, fait connaître leurs opinions au sein des comités de la FESFO, représente l’organisme à l’occasion de diverses rencontres et événements, etc.

Ces deux élèves seront du nombre de ceux qui, des quatre coins de l’Ontario, se joindront aux activités du Parlement jeunesse. Les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le travail des députés et sur le processus menant à l’adoption d’un projet de loi. Ils se familiariseront aussi avec le spectre des idéologies politiques, les mouvements sociaux, le journalisme, etc. Jebreel et Sébastien espère y parfaire leur compréhension du système parlementaire, nouer connaissance avec d’autres jeunes qui partagent leur intérêt pour la politique et agir, cette année ou pour une édition ultérieure du Parlement jeunesse, comme mentors pour d’autres participants.

Les ambitions professionnelles de Jebreel Alayche ne surprendront personne : « J’aimerais être un politicien dans le futur », confie l’élève qui voudrait ainsi continuer à être le porte-parole des préoccupations de la jeunesse.

« Comme Jebreel, je pense à la politique, non comme un emploi mais comme une activité que j’aime faire », explique à son tour Sébastien Tuck-Melanson, qui se voit davantage comme un activiste et un militant pour certaines causes.

Les détails concernant le Parlement jeunesse se trouvent sur le site web de la FESFO. La date limite pour s’inscrire est le 5 février. Aucun frais n’est exigé et toute la programmation sera accessible par le biais de la plateforme Zoom.

PHOTO – L’édifice du parlement ontarien