Les derniers jours de janvier sont consacrés, au calendrier de certains organismes et institutions, à la Semaine d’alphabétisation familiale. Des activités sont alors encouragées pour promouvoir la lecture et l’apprentissage en dehors de l’école. Cela dit, ce sont souvent ces mêmes écoles qui organisent ou font connaître ces occasions de stimuler le développement des enfants.

Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir offrait à ce propos deux « lectures musicales » aux familles. Celles résidant dans la région de Waterloo se sont peut-être senties davantage interpellées, l’artiste pour l’occasion n’étant pas une inconnue pour plusieurs parents du coin. Caroline Lavallée-Milot, que certains connaissent peut-être mieux sous le nom de Caro L. Milo, était en effet de la partie les 27 et 30 janvier pour plonger son jeune public dans une aventure de circonstance.

Oeuvre des auteurs Juliana Léveillé-Trudel et Andrew Katz et de l’illustrateur Joseph Sherman, Comment attraper un ours qui aime lire a été publié par la maison d’édition Crackboom en 2018. Ce livre raconte l’histoire d’une petite fille qui se lie d’amitié avec un ours amateur de lecture et constituait donc un récit parfait pour illustrer l’alphabétisation.

Ce serait néanmoins mal connaître Mme Lavallée-Milot que de penser qu’elle s’est simplement assise devant sa webcaméra pour lire sans quitter le texte des yeux. Avec adresse, elle avait fabriqué un décor de papier sur le thème du récit en plus de mettre au point une trame sonore et, avec non moins de talent et d’imagination, elle a livré ce conte aux petits.

C’est également en ajoutant une touche pédagogique à cette histoire d’ours plus intellectuel que la normale que l’artiste a entamé l’activité. Les enfants étaient invités à repérer trois mots et une expression dont Caroline Lavallée-Milot a fait usage au cours de sa performance. Elle a aussi fait remarquer l’orthographe et la sonorité qui leur sont associés.

Une trentaine de personnes s’étaient jointes à cette activité en ligne et, en fait, le nombre de spectateurs étaient sans conteste plus élevé puisque c’était dans certains cas une fratrie qui était rassemblée devant l’ordinateur familial. Les jeunes – et sans doute bien des parents – ont beaucoup aimé ce rendez-vous littéraire et ludique.

PHOTO – Caroline Lavallée-Milot a plongé son public dans une belle aventure.