Une famille qui fait du vélo ensemble reste ensemble.

L’événement de cyclisme aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022 a été une affaire de famille pour deux foyers en particulier. Charles-Antoine St-Onge, son frère cadet Maxime St-Onge et sa sœur Marie-Fay St-Onge ont tous réalisé de solides performances pour l’Équipe Québec, tandis que les sœurs Ava et Isabella Holmgren d’Orillia ont fait la fierté de l’Équipe Ontario.

Charles-Antoine St-Onge a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du vélo de montagne cross-country qui a eu lieu à Twelve Mile Creek le 8 août. Il était également dans l’équipe de relais qui a remporté la médaille d’or pour le Québec deux jours plus tard. Le cycliste est heureux de pouvoir partager sa passion pour le sport non seulement avec son frère et sa sœur, mais aussi avec ses parents, qui étaient présents pour les encourager.

« Je pense que nous sommes très chanceux qu’ils soient là, et de tout l’encouragement qu’ils nous ont donné, c’était incroyable », a-t-il déclaré.

Maxime St-Onge, qui a décroché l’or à la course de cross-country de lundi et qui a également fait partie de l’équipe de relais médaillée d’or, est aussi très reconnaissant de leur soutien. « Ça compte beaucoup. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir leurs parents à chaque course, mais les nôtres nous soutiennent beaucoup », a-t-il dit.

Maxime St-Onge a dit qu’il n’y a pas de grande rivalité fraternelle sur la piste. « Nous sommes frères, donc ce n’est pas vraiment une compétition. Plutôt, on est là pour l’un et l’autre. On n’essaie pas de gagner contre l’autre, on veut remporter l’or et l’argent. »

Marie-Fay St-Onge, qui a 18 ans, est l’enfant du milieu. Elle aussi a eu beaucoup de succès : elle a remporté la médaille de bronze à l’épreuve du cross-country féminin, et elle était membre de l’équipe de relais du Québec qui a décroché la médaille d’argent.

Par ailleurs, les Holmgren aussi ont profité de l’événement de vélo de montagne en famille. Ava et Isabella Holmgren ont toutes deux représenté l’Ontario dans l’équipe de relais féminine qui a remporté la médaille d’or. En outre, Ava Holmgren s’est hissée au sommet du podium de l’épreuve du cross-country, et Isabella s’est classée huitième.

Leur père Robert Holmgren a entraîné l’équipe et leur mère Lisa Holmgren, ancienne athlète de la Coupe du monde, était également présente. « C’est super d’avoir nos plus fervents partisans ici avec nous, et de pouvoir partager nos objectifs et cette expérience incroyable en famille, et de continuer la tradition de cyclisme de notre famille », racontait Ava Holmgren

La cycliste médaillée d’or a affirmé qu’elle et sa sœur se soutiennent mutuellement. « Je dirais que tout est positif. Lorsque je termine une mauvaise course, je peux être contente pour elle, et de même, quand sa course se passe moins bien, elle peut être contente pour moi. J’ai toujours quelqu’un à qui faire un câlin à la ligne d’arrivée, et qui me pousse à faire mieux. »

Robert Holmgren dit que le cyclisme occupe une place importante dans la famille depuis toujours. « Lisa a participé à la Coupe du monde à l’époque. Moi je n’étais pas un aussi bon athlète, mais j’ai décidé de devenir entraîneur. Nous sommes devenus un couple, on a eu des enfants, et on leur a insufflé la passion pour l’activité physique et le vélo de montagne, et voici où nous en sommes aujourd’hui. »

Lisa Holmgren est très heureuse de pouvoir encourager ses filles. « C’est très spécial d’être ici pour les regarder et les encourager. Leur frère aîné, Gunner, a participé aux Jeux de 2017 et je n’étais pas capable d’y assister, donc c’est génial que ces Jeux se tiennent en Ontario », conclut-elle.

Source : Jeux d’été du Canada Niagara 2022