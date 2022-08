Eekeeluak Avalak est entré dans l’histoire le 11 août, donnant au Nunavut sa toute première médaille d’or aux Jeux du Canada, avec une victoire dominante, selon les points attribués, dans la catégorie de poids des 52 kg.

Ce fut une victoire émouvante et populaire qui a soulevé la foule de l’arène du Centre de développement sportif Walker. Le vainqueur, Avalak, âgé de 18 ans et originaire de Cambridge Bay, a couru autour du tapis dans la victoire et a sauté dans les bras de son entraîneur, Chris Crooks. Même les entraîneurs de l’équipe adverse sont repartis le sourire aux lèvres.

« Je ne me voyais pas gagner de médaille, je suis juste venu pour concourir et m’amuser et me voici le premier Inuk du Nunavut à remporter une médaille d’or aux Jeux d’été du Canada. Je suis tellement heureux! »

Fred Calingay de l’Alberta a remporté l’argent et Zubin Gatta de l’Ontario a remporté le bronze.

Avalak a dédié sa victoire à la mémoire de son frère, Joanasie, qui s’est enlevé la vie en 2015 et qui aurait eu 27 ans cette semaine. Ses premiers propos aux gens des médias qui l’entouraient étaient dirigés vers son frère.

« Bonne fête en retard à une personne spéciale au paradis! C’est pour toi, et je sais que tu veilles sur moi et je t’aime mon frère. C’est formidable, dit-il. L’histoire est faite. Je n’aurais pas pu le faire sans tout le monde autour de moi. Mes coéquipiers. Mon entraîneur (Crooks), qui est pour moi comme un père. C’est beau juste d’en faire partie. Je suis simplement heureux. »

Avalak est entré en compétition en tant qu’espoir légitime de médaille. Il est médaillé de bronze aux Championnats canadiens de lutte tournoi U19 en style libre dans la catégorie de poids des 55 kg. Il a opté pour la catégorie de poids des 52 kg pour cette compétition plutôt que d’avancer à la catégorie des 56 kg.

Le Nunavut a envoyé sa première équipe aux Jeux d’été du Canada 2001, tenus à London en Ontario. Et, la seule médaille attribuée au Nunavut remonte à 2007 aux Jeux d’hiver du Canada dans la ville de Whitehorse.

« C’est un grand moment, a dit Jef Seeteenak, chef de mission du Nunavut, quelques secondes avant qu’Avalak n’accepte sa médaille. C’est notre toute première médaille aux Jeux d’été et j’espère que nos enfants comprendront que nous pouvons participer à ces compétitions à part entière. Eekeeluak est un bon garçon et il a ouvertement admis que c’est la lutte et le pouvoir du sport qui l’ont sauvé. »

Avalak a aussi été porte-drapeaux lors des cérémonies d’ouverture des Jeux. Mais, au niveau émotif, ce fut une semaine difficile pour lui. « Il y a cinq jours, c’était l’anniversaire de mon frère. Et, j’essayais de me concentrer sur les Jeux mais je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. Mais ce matin, avant mon match de demi-finale, j’ai finalement laissé couler quelques larmes parce que, oh que j’aimerais tant pouvoir embrasser mon frère, mais tout ce que j’ai maintenant, ce sont des souvenirs. Mais tout ça ne m’a pas empêché d’entrer dans l’histoire et de faire partie des Jeux. Non seulement d’en faire partie, mais bien d’en faire partie à titre de champion! »

Avalak prévoit déménager à Edmonton le mois prochain, où il a déjà passé du temps à s’entraîner, pour améliorer ses cours préparatoires à l’université. Il veut suivre un programme en études autochtones à l’Université de l’Alberta et il veut continuer à faire progresser sa carrière de lutteur.

« Je planifie d’étudier à l’Université de l’Alberta, dit-il. Je connais beaucoup de gens formidables là-bas, plusieurs coéquipiers sympathiques. Comme vous le savez déjà, ils ont un excellent entraîneur et, mon entraîneur, le club de lutte d’Edmonton et le club de lutte de l’Université de l’Alberta, ils sont tous la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. »

Source et photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022