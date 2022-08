C’est tout à fait possible que de nouveaux records soient établis pendant les Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Mais un record que personne ne parviendra à toucher est celui détenu par Olivier Rioux, un joueur de basketball de 16 ans. Originaire de Terrebonne, au Québec, Rioux est détenteur du record Guinness du plus grand adolescent au monde. Il y a quelques années, une vidéo de Rioux participant à un tournoi pour les moins de 12 ans alors qu’il mesurait 6 pieds 10 (presque 2,09 m) est devenue virale. Aujourd’hui, l’athlète mesure 7 pieds 6 (2,29 m) et il chausse la pointure 20.

Si l’on saisit le nom de Rioux dans Google, on obtient peu de résultats portant sur son talent au basketball; la majorité de la couverture se concentre sur sa taille incroyable. Mais cela ne le dérange pas. « Je dirais que c’est une bonne chose, dit Rioux. Depuis que j’étais jeune, c’est cela que je voulais faire. Le basketball s’ajoute au fait que je suis très grand. »

L’entraîneur de l’Équipe Québec, Dan Martin, reconnaît que la taille de Rioux fait qu’il attire beaucoup d’attention. « Ça va et ça vient. Il a appris à vivre avec qui il est, et il est à l’aise avec lui-même, mais à certains moments, les gens se montrent impolis envers lui. Lorsqu’on s’assoit pour manger, par exemple, il attire beaucoup d’attention, mais on peut comprendre en même temps. C’est comme n’importe quoi d’autre. »

Quand Martin regarde son joueur post-up, il constate beaucoup plus que sa grande taille. « Il est un joueur très intelligent et il comprend très bien le jeu pour un joueur de 16 ans, ce qui le rend meilleur que la plupart des joueurs de son groupe d’âge, a-t-il dit. Visiblement, il est extrêmement grand, mais sa compréhension du jeu est très approfondie. Il est un très, très bon coéquipier, il soutient les autres joueurs, il veut que tout le monde soit impliqué et il met toujours l’équipe en premier. »

Les joueurs dans l’équipe adverse se concentrent beaucoup sur Rioux lorsqu’il est sur le terrain. « Sous l’anneau, c’est très difficile de défendre sur lui. Évidemment, le basketball est un sport d’équipe, donc les équipes adverses emploient différentes stratégies pour contrer sa taille, et c’est à nous de déterminer la meilleure façon de tirer parti de ses actions », a expliqué Martin.

Aujourd’hui, le basketball a évolué au point où les grands joueurs sont obligés à faire beaucoup plus que dominer le jeu en hauteur. Martin croit que Rioux a les outils pour réussir. « Ses tirs sont très bons en principe; l’âge est un grand facteur. Les grands joueurs, même les grands joueurs de taille plus normale, mûrissent entre 19 et 21 ans, a dit Martin. Donc, il reste encore cinq, six, peut-être même sept ans avant que son corps ne se rattrape, disons. Il pourrait absolument devenir un excellent joueur, surtout puisqu’il sait quand passer le ballon et il est assez habile. »

La grande taille de Rioux est héréditaire. Son père, Jean-François, mesure 6 pieds 8 (2,03 m) et sa mère, Anne Gariépy, mesure 6 pieds 1 (1,86 m). Rioux s’est entraîné avec Real Madrid en Espagne et au collège Saint-Jean-Vianney à Montréal avant de déménager en Floride à l’âge de 15 ans pour fréquenter l’Académie IMG. Pour certains jeunes, habiter loin de leur famille aurait été difficile à cet âge-là, mais ce ne l’était pas pour Rioux.

« C’était pour faire progresser mon jeu », a-t-il déclaré. Son expérience à IMG se passe comme il l’espérait; c’est l’endroit idéal pour développer ses compétences. « Je m’entraîne à marquer et ils veulent que je m’améliore. »

Sa routine à IMG n’est pas compliquée. « Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je vais à l’école pendant deux heures et ensuite je m’entraîne. »

Avant les Jeux du Canada, Rioux a joué dans l’Équipe Canada à la Coupe du monde du basketball des moins de 17 ans en Espagne, où il a inscrit en moyenne 2,7 points et 4,7 rebonds par match. L’année dernière, pendant le tournoi FIBA Amériques des moins de 16 ans, il a enregistré une moyenne de 8,3 points et de 10,3 rebonds par match.

Le Québec a ouvert la compétition de basketball aux Jeux du Canada. L’équipe a remporté son premier match contre la Saskatchewan avec un pointage final de 115-76. Rioux n’a qu’un objectif en tête pour les Jeux. « Gagner. »

