Chrismène Dorme

L’Association des Camerounais de Hamilton (ACH) a organisé, le 25 mars dernier, la première édition de son concours d’art oratoire, destinée à des jeunes de 12 à 15 ans. Cette activité, qui a réuni 12 participants de la 7e à la 9e année, visait à encourager les adolescents à développer leur capacité à s’exprimer en public tout en abordant des thématiques de société importantes.

Hugues Hervé Kenhefa, vice-président de l’ACH, explique les raisons qui ont poussé l’organisme à mettre en place cette activité : « Nous avons voulu offrir aux jeunes une plateforme pour s’exprimer, apprendre à structurer leurs idées et renforcer leur confiance en eux ».

Les participants ont eu l’occasion d’aborder une série de sujets contemporains lors du concours : intelligence artificielle, malbouffe, bienfaits du sport, bénévolat, environnement et amitié. Ces thématiques ont non seulement permis aux jeunes de se sensibiliser à des enjeux de société, mais elles ont aussi stimulé leur réflexion personnelle. Selon les membres du jury, les performances des jeunes ont largement dépassé leurs attentes.

Le concours a été jugé par un jury de quatre personnes de la communauté : Marie-France Lefort, Rosine Sindiguitiebe, Sylvain Baransegeta et Ghayt El Gouach, le chronométreur. L’évaluation des prestations des orateurs s’est faite sur la qualité du vocabulaire, la richesse des expressions, ainsi que la capacité à maintenir une présence sur scène.

Au-delà de la compétition, l’importance de ce concours réside dans son aspect éducatif et formateur. Il s’agit d’une activité qui, selon Hugues Hervé Kenhefa, contribue au développement personnel des jeunes, « travailler l’expression orale et la confiance en soi est essentiel. La capacité à structurer ses pensées et à communiquer clairement est un atout précieux dans tous les domaines de la vie ». L’atelier de djembé animé par Amadou Kienou, qui avait pour but de « faire baisser le stress », a ajouté une dimension ludique et apaisante à la rencontre.

Le concours a vu se distinguer trois jeunes orateurs : la première place a été attribuée à Anne Darelle Mbiatcha, suivie d’Ashley Elumbat en deuxième place et Maëlys Rouamba en troisième. Ces lauréates ont fait preuve d’une grande aisance à l’oral et leurs prestations ont captivé le jury ainsi que les spectateurs.

Ce concours a été financé grâce au soutien de la Communauté francophone accueillante Hamilton et de plusieurs partenaires, dont le Centre francophone Hamilton et l’Association des Ivoiriens de Hamilton, ainsi que des commandites des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. Cet appui a permis de rendre l’activité accessible à tous les jeunes intéressés, qu’ils soient issus de familles francophones ou anglophones.

Pour l’ACH, cet événement ne marque que le début d’une série d’initiatives destinées à soutenir les jeunes de la communauté. « Nous avons une nouvelle équipe en place pour développer de nouvelles actions, non seulement pour les Camerounais, mais aussi pour les jeunes francophones de Hamilton », précise M. Kenhefa.

Le concours d’art oratoire sera sans doute reconduit l’année prochaine, avec pour objectif de continuer à encourager la prise de parole en public et à promouvoir des valeurs essentielles pour l’avenir des jeunes de Hamilton.

Photo (Crédit : ACH): Les jeunes participants, le jury et les commanditaires rassemblés ensemble après le concours.