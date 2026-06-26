Alors que l’Ontario renforce son soutien aux activités sportives et récréatives destinées aux jeunes, les organismes communautaires continuent de multiplier les initiatives sur le terrain. À Hamilton, la Communauté francophone accueillante a réuni des dizaines de jeunes autour de son tournoi multisports, marqué cette année par l’arrivée du volleyball.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Le gouvernement provincial poursuit ses efforts pour favoriser l’accès des jeunes au sport et aux loisirs. La province a récemment annoncé un investissement de 330 000 $ à la Fondation MLSE dans le cadre du Programme d’activités récréatives inclusives. Cette initiative vise à offrir des occasions plus abordables de pratiquer des activités sportives à près de 2000 enfants et jeunes à travers la province.

L’investissement permettra de soutenir plusieurs projets communautaires à Toronto, Hamilton, Niagara, Durham, Clarington et Blue Mountain, tout en donnant aux organismes sportifs les moyens d’accompagner la prochaine génération de jeunes athlètes dans leur développement.

Si ces investissements témoignent de l’importance accordée au sport comme outil d’épanouissement et d’inclusion, de nombreuses organisations communautaires poursuivent également ce travail au quotidien. C’est notamment le cas de la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton qui mise sur les activités sportives pour créer des espaces de rencontre et renforcer les liens de la région.

La CFA Hamilton a récemment tenu la quatrième édition de son tournoi multisports en collaboration avec d’autres organismes communautaires de la région. La rencontre, devenue un rendez-vous attendu par plusieurs jeunes de la région, a pris une nouvelle dimension cette année avec l’ajout d’une discipline très populaire : le volleyball.

« Le but était de rendre la communauté plus dynamique et de réunir les jeunes francophones autour du sport », explique Ghayt El Gouach, agent de projet à la CFA Hamilton.

Selon lui, l’ajout du volleyball répondait à un intérêt croissant observé chez les jeunes. « Le volleyball est l’un des sports les plus connus dans la région. L’année dernière, nous avions essayé le basketball, mais nous n’avions pas obtenu l’engouement espéré. »

Le succès a été au rendez-vous pour cette première expérience. Trente-sept joueurs âgés de 12 à 19 ans et plus ont participé au tournoi de volleyball, disputant un total de 18 matchs au cours de la journée.

Des jeunes issus des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde ont également participé à la compétition, bien que la plupart d’entre eux se sont inscrits individuellement. Afin de favoriser les échanges et la création de liens, les formations étaient composées de binômes provenant de différentes écoles.

Au-delà de l’aspect compétitif, les organisateurs retiennent surtout l’impact social de l’événement. « C’était une première participation ambitieuse et plusieurs parents sont venus accompagner leurs enfants », souligne M. El Gouach.

Pour la CFA, le tournoi constitue avant tout un moyen de rapprocher les jeunes de la communauté francophone locale. « L’objectif est de faire découvrir le sport aux francophiles et de permettre à ces jeunes de rencontrer la communauté francophone », précise-t-il.

Cette mission prend une importance particulière dans une région où les occasions de vivre des activités en français contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

L’organisme entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochains mois. Deux journées autour de l’athlétisme et du soccer sont notamment prévues afin de permettre aux jeunes de découvrir différentes disciplines sportives dans un cadre accessible et convivial.

À travers ces initiatives, la CFA confirme sa volonté de faire du sport un puissant outil de rassemblement, d’intégration et de rayonnement de la francophonie à Hamilton.

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Photo : Jeunes, parents et organisateurs réunis lors du tournoi (Crédit : CFA Hamilton)