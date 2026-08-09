Échanges constructifs

Lundi, 10 août 2026

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Le 30 juin, le Centre francophone Hamilton a accueilli le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard (debout, au centre), et plusieurs partenaires de la communauté francophone. La rencontre a été l’occasion de mieux connaître le rôle et les services de son bureau, tout en échangeant sur les enjeux, les priorités et les […]

Le 30 juin, le Centre francophone Hamilton a accueilli le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard (debout, au centre), et plusieurs partenaires de la communauté francophone. La rencontre a été l’occasion de mieux connaître le rôle et les services de son bureau, tout en échangeant sur les enjeux, les priorités et les possibilités de collaboration. Ensemble, ces organismes poursuivent leurs efforts pour renforcer, promouvoir et faire rayonner la francophonie dans la région. (Crédit : CFH)

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Le Régional est le seul journal francophone d’information locale et régionale en format papier et numérique pour la grande région de Niagara, Hamilton et Waterloo.

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