Le 30 juin, le Centre francophone Hamilton a accueilli le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard (debout, au centre), et plusieurs partenaires de la communauté francophone. La rencontre a été l’occasion de mieux connaître le rôle et les services de son bureau, tout en échangeant sur les enjeux, les priorités et les possibilités de collaboration. Ensemble, ces organismes poursuivent leurs efforts pour renforcer, promouvoir et faire rayonner la francophonie dans la région. (Crédit : CFH)
Échanges constructifs
Le 30 juin, le Centre francophone Hamilton a accueilli le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard (debout, au centre), et plusieurs partenaires de la communauté francophone. La rencontre a été l’occasion de mieux connaître le rôle et les services de son bureau, tout en échangeant sur les enjeux, les priorités et les […]