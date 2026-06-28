Le projet de correspondance intergénérationnel du programme spécial Nos petits soleils du Centre éducatif La Boîte à soleil a connu un succès remarquable cette année. Grâce à cette initiative, des enfants des programmes parascolaires ont eu l’occasion de développer des liens uniques avec des aînés du Club Renaissance de Welland.

Pendant plusieurs semaines, les correspondants ont échangé des lettres, des dessins, des pensées et des messages remplis de tendresse. Ces échanges ont permis de créer des liens sincères entre deux générations qui, malgré les années qui les séparent, ont découvert beaucoup de points communs : le plaisir de raconter, de rire, de partager et, surtout, de se sentir importants aux yeux de quelqu’un.

Le moment le plus touchant du projet a eu lieu le 28 mai dernier, alors que les correspondants se sont rencontrés pour la première fois. L’émotion était palpable autant chez les enfants que chez les aînés. Sourires, conversations et regards remplis de bonheur ont marqué cette rencontre mémorable.

Afin de symboliser leur amitié, les enfants et les aînés ont fabriqué des bracelets et des colliers identiques, un souvenir précieux représentant les liens tissés tout au long du projet. Plusieurs participants ont déjà exprimé le désir de se revoir à nouveau au mois d’octobre, preuve que cette expérience a laissé une empreinte profonde dans le cœur de chacun.

Ce projet démontre toute la richesse des relations intergénérationnelles et l’importance de créer des occasions de rapprochement dans la communauté. À travers Nos petits soleils, l’organisme voué à la petite enfance continue de semer la bienveillance, l’ouverture et le respect entre les générations.

Nouvelle vision culinaire

La Boîte à soleil a accueilli le chef David Course à titre de nouveau chef de cuisine de l’organisme. Animé par une passion pour la saine alimentation des enfants et les expériences positives autour des repas, le chef David apporte une vision nouvelle et inspirante à la cuisine centrale qui dessert les différents centres.

Fort d’un parcours de plus de 40 ans dans le secteur de la restauration, il a développé son savoir-faire dans des établissements variés tels que maisons de retraite, hôtels de renom et clubs de golf. Cette riche expérience nourrit aujourd’hui son expertise et sa passion pour la cuisine. Il aime enrichir ses connaissances grâce à la découverte de différents styles culinaires, techniques et influences culturelles.

Pour le chef David, manger représente bien plus que simplement se nourrir : c’est découvrir, apprendre, partager et savourer. Son approche vise à transformer les repas en expériences enrichissantes qui éveillent la curiosité des enfants et favorisent une relation positive avec les aliments dès le plus jeune âge.

Cette nouvelle orientation culinaire comprend des menus renouvelés qui mettent en valeur des ingrédients frais, nutritifs, locaux et biologiques ainsi qu’une plus grande importance accordée à la présentation, à la variété et à l’exploration sensorielle. Les repas seront servis dans une ambiance familiale favorisant les échanges, l’autonomie et le partage.

« Les repas représentent un moment important dans la journée d’un enfant, souligne Chef David. Ils permettent non seulement de nourrir le corps, mais aussi d’éveiller les sens et de créer des moments significatifs entre les éducatrices et les enfants. »

Sous sa direction, la cuisine centrale mettra en place des repas de qualité favorisant une croissance saine, l’utilisation d’ingrédients frais, locaux et biologiques, des assiettes colorées et nutritives, des repas de style familial encourageant le partage et les conversations, et des occasions pour les enfants de goûter, explorer et apprendre.

« Chaque repas peut devenir un moment de découverte », affirme-t-il. Cette nouvelle étape reflète l’engagement continu du centre éducatif envers l’innovation, le bien-être et l’excellence en éducation et en services à la petite enfance dans la région du Niagara.

Source : La Boîte à soleil

Photo : Casmilla Mueller et Viola Wielink se sont fabriqué des bracelets identiques. (Crédit : Boîte à soleil)