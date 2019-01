Le 8 janvier dernier, la Table interagence de Hamilton tenait sa première réunion de l’année à l’École secondaire Georges-P.-Vanier. Après, notamment, un suivi concernant l’organisation du prochain Jour des Franco-Ontariens et ce que cela implique quant aux relations avec l’Hôtel de Ville, les membres présents ont écouté une présentation de Maggie Irving, responsable de l’engagement communautaire au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton Niagara Haldimand Brant.

Il arrive en effet, lors des rencontres de la Table interagence, que des représentants d’organismes ou d’institutions se voient accorder l’occasion d’exposer en détail leur mandat, un sujet de préoccupation ou un projet en particulier pour autant que cela touche les francophones. C’était on ne peut plus le cas du RLISS qui cherche à se mettre en contact plus efficacement avec cette communauté et qui, pour ce faire, recrute des francophones pour siéger à ses divers comités.

Mme Irving a d’abord présenté ce en quoi consiste le comité consultatif des patients et des familles. Composé de 11 membres représentatifs des diverses facettes de la société, ce comité a pour fonction de donner au RLISS le point de vue des utilisateurs du système de santé quant aux politiques, programmes et services. L’amélioration du réseau de santé n’est pas simplement une question de confort mais aussi de sécurité : ce point touche notamment les francophones car il englobe les risques liés aux problèmes de traduction. Ce comité, qui est à la recherche d’un membre de langue française, est très important pour le RLISS qui veille à ce que ses recommandations ne demeurent pas lettre morte.

Il existe également un comité consultatif sur la santé mentale et la lutte contre les dépendances qui lui-aussi est à la recherche d’un membre francophone. De par ses commentaires et recommandations, le comité appuie le RLISS dans l’atteinte de ses objectifs qui, sur cette question particulière, vise à améliorer la prévention, à réduire le nombre de visites répétées et non planifiées à la salle d’urgence, à favoriser la résilience et la réinsertion sociale des patients, etc.

Maggie Irving a aussi invité les francophones à soumettre leur nom pour participer au futur registre consultatif virtuel des patients et des familles. Cette initiative s’adresse à ceux qui sont intéressés par un sujet précis touchant la santé et qui souhaiteraient donner leur avis à ce propos sans nécessairement avoir à faire partie d’un comité. En s’inscrivant à cette liste de participants « virtuels », ils seront contactés uniquement lorsque le RLISS aura besoin de leur contribution quant au sujet pour lequel ils se seront proposés.

En ce qui concerne les deux comités, Mme Irving a ajouté que les intéressés ont jusqu’au 25 janvier pour manifester leur intérêt. Il s’agit d’un engagement qui n’est pas excessivement prenant tout en étant des plus utiles pour le RLISS.

La réunion de la Table interagence s’est conclue avec le partage de quelques nouvelles. Plusieurs représentants d’organismes ont aussi fait état de leur plan stratégique. Il a également été question du gala du Mois de l’histoire des Noirs qui se tiendra le 23 février prochain au Centre culturel ukrainien et des ajustements qui y seront apportés quant à la gestion du temps et la visibilité des commanditaires.

PHOTO : C’est lors de la rencontre de la Table Interagence de Hamilton que le RLISS a fait part de sa volonté de recruter des francophones pour ses comités.