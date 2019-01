La Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph a vu le jour en mai 2018 mais, jusqu’à maintenant, aucune activité en a souligné le lancement officiel. Les membres de la Table ont donc décidé de faire une pierre deux coups en organisant une activité qui non seulement permettra de mieux faire connaître l’organisme à la communauté, mais aussi de contribuer au développement des services de santé en français dans la région.

C’est notamment ce dont il a été question lors de la réunion de la Table du 8 janvier dernier. L’idée s’est imposée grâce au projet « Communauté accueillante » porté par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. Ce programme peut prendre diverses formes dont le dénominateur commun est de favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des professionnels de la santé bilingues. Lier le lancement de la Table à ce projet comporte plusieurs avantages : rassembler le plus de participants possible, faire œuvre utile en donnant un coup de pouce à l’amélioration des soins de santé en français, illustrer de façon probante l’utilité d’une Table de concertation, etc.

Les organisateurs entendent mener à bien leurs objectifs avec une activité de réseautage conviviale qui rassemblera les professionnels de la santé, les étudiants universitaires de ce domaine et les élèves de 11e et 12e année inscrits à une majeure haute spécialisation liée à la santé. Les uns auront ainsi la possibilité de rencontrer d’éventuels stagiaires et collègues et de leur expliquer les tenants et aboutissants du métier tandis que les auront pourront découvrir les possibilités d’emploi dans la région.

Ce sera dans la rotonde de l’hôtel de ville de Kitchener, le 28 mars prochain en début de soirée, que seront conviés les participants de même que plusieurs personnalités politiques, représentants d’organismes, membres de la communauté, etc. La Table de concertation estime être en mesure de réunir 75 personnes pour cet événement qui, dans une ambiance décontractée, lui donnera aussi la chance de faire connaître sa nature et son mandat.

La santé est décidemment un domaine qui retient beaucoup l’attention puisque la rencontre de la Table a aussi permis d’apprendre qu’une foire des services de santé se tiendra le 25 janvier de 10 h à 15 h au foyer Fairview Mennonite, à Cambridge, et que des organismes francophones ou bilingues y participeront. L’Entité 2 en profitera pour consulter les francophones sur les soins de longue durée.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 27 janvier, de 10 h à 16 h au centre commercial Conestoga de Waterloo, se tiendront des activités en français dans le cadre d’une journée de littératie familiale.

Bref, ça bouge dans Waterloo-Wellington-Guelph et l’année ne fait que commencer!

PHOTO: La Table de concertation veut maximiser les retombées de son lancement officiel.