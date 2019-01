La Société Économique de l’Ontario (SÉO) a confirmé, le 4 janvier dernier, la nomination d’un nouveau membre au sein de son conseil d’administration (CA), soit Jeanne Fortilus qui sera la représentante pour la région Sud-Ouest.

« Nous sommes très heureux que Mme Fortilus ait accepté ce mandat et nous nous réjouissons que la région du Sud-Ouest soit à nouveau bien représentée dans notre CA. Titulaire d’un doctorat en sciences sociales de l’Université de Nantes en France et d’un MBA en administration des affaires de l’Université de Fredericton (NB), la candidature de Mme Fortilus s’est clairement démarquée, tant par son engagement au sein de sa communauté de Welland que par sa connaissance exhaustive des enjeux spécifiques au développement économique. Elle a travaillé pour la Fondation Trillium pour coordonner la table inter-agence francophone au Centre d’emplois et de Ressources francophones (CERF) de Niagara, a donné des cours en économie au Collège Boréal et au School of Business du Collège Niagara, et est actuellement conseillère en finances personnelles à la Caisse populaire Sud-Ouest Ontario à Welland. Enfin, en tant que président, je me réjouis de l’arrivée de Mme Fortilus qui vient renforcer une représentation équitable homme-femme au sein de notre CA. Je lui adresse nos plus sincères félicitations et nous lui assurons notre pleine et entière collaboration », déclare le président de la SÉO, Denis Laframboise.

La SÉO est un réseau provincial qui fait preuve d’innovation et de dynamisme dans le développement économique, l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration pour la consolidation de l’espace économique francophone et bilingue de l’Ontario.

SOURCE : SÉO