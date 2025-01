Dès le 3 février, le gouvernement provincial permettra aux personnes âgées de 80 ans et plus de renouveler leur permis de conduire sans perte de temps, ni déplacements multiples. Une mesure saluée par des aînés de la communauté francophone du centre et sud-ouest de l’Ontario.

Yolande Melono – IJL Réseau. Presse – Le Régional

Heureuse nouvelle pour les aînés de 80 ans et plus. Le gouvernement de l’Ontario facilite la procédure du renouvellement du permis de conduire. À partir du 3 février 2025, tous les conducteurs de cette tranche d’âge pourront effectuer le dépistage des problèmes de la vue ainsi que l’examen cognitif exigés pour renouveler leur permis de conduire en une seule visite dans certains centres de ServiceOntario. De plus, d’ici la fin du printemps 2025, ce service sera offert dans tous les sites de ServiceOntario.

Pour les aînés de la communauté francophone, souvent confrontés aux défis des déplacements multiples et des longues périodes d’attente, cette nouvelle mesure est particulièrement bien accueillie. « Ça va être plus facile. Si on a seulement une place où on doit aller, ça va être bien. Je suis chanceux d’être comme je suis. Ce ne sont pas toutes les personnes de 83 ans qui sont en forme. C’est fantastique ! », affirme Marcel Levesque, membre de la communauté francophone de Hamilton.

La présidente du Club Renaissance Sacré-Cœur de Welland, Muriel Thibault-Gauthier poursuit : « Les aînés sont toujours stressés, anxieux à l’idée de renouveler leur permis de conduire. L’année dernière, j’ai organisé pour la première fois une foire pour les aînés francophones sur les services offerts en français pour eux dans la région du Niagara et de Hamilton. À cette foire, j’avais demandé à ServiceOntario de venir faire une présentation et d’avoir un kiosque. Je peux vous dire que c’était l’un des kiosques les plus populaires. Ce qui est ressorti de cet atelier c’est que pour effectuer le renouvellement du permis de conduire, certains aînés demandent très souvent à un proche ou un ami de les accompagner. Mais quand il faut dire à quelqu’un, j’ai besoin d’y aller trois fois, ça devient compliqué.

« Pour les aînés dont les enfants ne résident pas dans les environs, ce sera bien plus facile de demander à quelqu’un de se déplacer une fois que trois. Ensuite, ce ne sera plus de l’anxiété pour une longue période, ce sera de l’anxiété pour une journée et se sera fini. ».

La disposition prise par les autorités de la province a divers objectifs, comme le souligne le ministre des Services aux aînés et à l’Accessibilité, Raymond Cho :« Les personnes âgées seront confrontées à un obstacle de moins lors du renouvellement de leur permis de conduire. En rendant ce service plus pratique, notre gouvernement aide les personnes âgées de tout l’Ontario à demeurer indépendantes et leur permet de rester en contact avec leur communauté ».

Dans le passé, la tâche était bien plus complexe pour ces personnes âgées. Elles devaient se rendre à un endroit pour effectuer le dépistage des problèmes de la vue et l’évaluation cognitive, puis aller à un centre de ServiceOntario afin de renouveler leur permis de conduire.

Avec ce nouveau procédé, les conducteurs concernés recevront un avis de renouvellement par courrier environ 90 jours avant l’expiration de leur permis, avec des consignes pour prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Au cours de cette entrevue, ils pourront effectuer les tests nécessaires et, s’ils sont recevables, renouveler leur permis de conduire sur place, dans un ServiceOntario de leur localité. Un renouvellement qui doit avoir lieu aux deux ans pour les aînés titulaires du permis de catégorie G ou M.

Photo : Marcel Levesque est satisfait de la nouvelle façon de renouveler son permis de conduire.