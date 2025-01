La Maison Walker d’Hospice Niagara, située dans l’extension du nouveau Foyer Richelieu, ouvrira ses portes en août pour les personnes en fin de vie qui désirent être soignées en français dans la région du Niagara. Tous les services qu’offre l’organisme sont gratuits.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional

La Maison Walker à Welland et la future Maison Willson à Fort Érié s’ajouteront au Centre Stabler à St. Catharines afin d’offrir davantage de soins de qualité aux personnes en fin de vie dans la région du Niagara. Chaque site dispose de 10 chambres individuelles et 20 lits seront ouverts d’ici août 2025 et jusqu’à 30 lits en 2026.

Chaque établissement de soins palliatifs mettra à disposition un environnement chaleureux et réconfortant, tout en offrant le soutien médical et émotionnel nécessaire aux patients et à leurs familles au cours des dernières semaines de leur existence.

« Nous sommes en train d’achever les derniers détails de l’intérieur de la Maison Walker. Nous avons pu mener à bien toutes nos activités de collecte de fonds pour la construction afin d’atteindre la ligne d’arrivée. Maintenant, nous faisons appel au public pour nous aider à faire de ce site d’Hospice un foyer accueillant pour les amis et les membres des familles en août prochain. Tout ce qui rend notre chez-nous chaleureux et confortable, nous voulons faire de même pour nos centres de soins palliatifs », confirme la directrice générale d’Hospice Niagara, Carol Nagy.

Hospice Niagara sera le seul fournisseur de soins de santé en fin de vie en français dans la région avec comme devise « Des soins près de chez soi ». Personne n’aura besoin de se déplacer plus de 20 minutes pour visiter la famille ou bénéficier de soins palliatifs.

« Nous avons fait plusieurs démarches pour la demande de désignations en vertu de la Loi sur les services en français. C’est sur la bonne voie. Pour l’instant, ce qui est très important à combler est le recrutement de professionnels bilingues qualifiés », confirme Debbie Beaudoin, vice-présidente du conseil d’administration à Hospice Niagara.

Les centres mettent à disposition des services de traduction, et tout le personnel d’Hospice a été formé à l’offre active de service, une démarche qui encourage l’utilisation de la langue de préférence pour permettre un accès juste et équitable à des soins palliatifs de qualité supérieure.

Le recrutement de nouveaux infirmiers, préposés de soutien personnel, conseillers en matière de deuil et plusieurs bénévoles francophones commencera au printemps.

La communauté sera d’une grande aide surtout en ce qui concerne le bénévolat à la réception, dans la préparation de repas ou encore de guide à la Maison Walker.

« Nous comprenons combien c’est important pour les francophones de communiquer dans leur langue maternelle en fin de vie », ajoute Mme Nagy.

Compte tenu de l’impact que ce centre de soins palliatifs aura sur la communauté francophone de la région, le Club Richelieu Welland a fait un don de 10 000 $ à Hospice Niagara pour contribuer à la réussite de ce projet.

« Nous sommes honorés de soutenir Hospice Niagara. Leur dévouement à fournir des soins palliatifs de qualité et à soutenir les familles dans notre communauté est inestimable. Nous espérons que cette contribution aidera à faire une différence significative dans la vie de ceux qui en ont besoin », affirme Ryan St-Aubin, président du Club Richelieu Welland.

« Ces fonds serviront à rendre la Maison Walker confortable et chaleureuse pour les futurs résidents qui, nous l’espérons, s’y sentiront comme chez eux », conclut la directrice générale d’Hospice Niagara.

Photo: Le Club Richelieu Welland (CRW) a fait un don de 10 000 $ à Hospice Niagara. De gauche à droite : Ryan St-Aubin (CRW), Carol Nagy et Debbie Beaudoin (Hospice Niagara), et Rhéal Demers (CRW). Crédit : CRW