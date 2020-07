Le jeudi 16 juillet, le Musée des beaux-arts de Hamilton ouvrait à nouveau ses portes après des mois de fermeture. Cette réouverture grand public suivait une fin de semaine réservée aux membres et aux travailleurs de première ligne et à la mise en place de nouveaux protocoles de visite : triage à l’entrée, désinfection des mains, limite de deux personnes ou d’une famille dans les ascenseurs, etc.

L’institution présente deux expositions très différentes l’une de l’autre. Dans Early Snow : Michael Snow 1947-1962, les visiteurs sont invités à découvrir les premiers pas artistiques de cette figure majeure de la scène culturelle canadienne. Peintre, photographe, sculpteur, cinéaste et musicien à ses heures, l’artiste à touche-à-tout s’est toujours fait un plaisir de mélanger les disciplines tout en demeurant dans les limites de cette grande catégorie qu’est l’abstraction.

L’exposition met en vedette plus de 40 œuvres de Michael Snow. L’objectif explicite est d’offrir un nouvel éclairage sur sa longue carrière en donnant un tour d’horizon des plus complets de ses années de formation et d’expérimentation.

Dans un tout autre ordre d’idée, le Musée des beaux-arts se penche également sur le symbolisme français avec The Artist’s Dream : Works of French Symbolism. Né dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce mouvement a touché toutes les branches de l’art, mais l’exposition se concentre sur la peinture et la sculpture, notamment de Pierre Puvis de Chavannes, Jean-Jacques Henner, Auguste Rodin, Eugène Carrière, Sarah Bernhardt, Jeanne Jacquemin et Camille Claudel.

Comme son nom l’indique, le symbolisme ne s’ancre pas tout à fait dans le réel. Représenter une idée, une impression, une intuition; convier le spectateur, l’auditeur ou le lecteur à percer les mystères que l’artiste laisse planer dans son œuvre; mettre en scène une réalité qui transcende ce qui est tangible; etc. : voilà l’état d’esprit qui caractérise cette forme d’expression.

Jusqu’à nouvel ordre, le Musée est ouvert les jeudi et vendredi de 11 h à 18 h ainsi que les samedi et dimanche de 11 h à 16 h. Soulignons que le bistro, la salle d’activités familiales, la bibliothèque, le vestiaire et les fontaines ne sont pas accessibles pour l’instant. Malgré ces quelques désagréments, l’essentiel demeure : l’art sous toutes ses formes offert à l’admiration des esthètes.

PHOTO (crédit: Robert McNair) – Jazz Band, une oeuvre de jeunesse de Michael Snow