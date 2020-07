À la mi-juillet, le gouvernement de l’Ontario annonçait que l’industrie du tourisme d’Hamilton et de sa région allait bénéficier d’un investissement de plus de 725 000 $. C’est Lisa MacLeod, ministre provinciale du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et des Industries culturelles qui avait été dépêchée sur place pour révéler les intentions du milieu politique à cet égard.

Un partenariat entre les agences Destination Ontario et Destination Canada est en fait à la source des fonds qui soulageront les besoins des institutions et organismes dont la survie dépend en bonne partie de ceux qui sont en visite dans la région.

Ainsi, jusqu’en septembre 2021, 350 000 $ seront alloués aux efforts pour promouvoir le tourisme à Hamilton tandis que 376 000 $ serviront à soutenir des événements culturels ayant fait les frais de la pandémie.

L’approche marketing sera adaptée aux circonstances puisque ce sont d’abord et avant tout les résidents de la région qui seront ciblés pour être invités à profiter des attractions locales. Qui plus est, les organisateurs d’activités qui s’efforcent de donner une dimension virtuelle à la programmation de leurs événements et ceux qui doivent établir diverses mesures sanitaires seront aussi à l’avant-plan des priorités du gouvernement.

Jeux du Commonwealth

Toujours dans le domaine des grands rassemblements ludiques, une coalition d’organisations sportives, d’agences de développement social, d’entreprises et d’intervenants divers a récemment entrepris de promouvoir la candidature d’Hamilton pour recevoir les Jeux du Commonwealth de 2026. Le gouvernement provincial, même s’il soutient en principe cette initiative privée, ne s’est pas encore prononcé quant au financement que la province pourrait offrir.

Se servir d’un événement international pour stimuler l’économie locale est une stratégie qui ne manque jamais de générer de l’intérêt, mais aussi du scepticisme. Ainsi, ceux qui veulent faire d’Hamilton la ville hôtesse de ces Jeux doivent rencontrer, le 10 août prochain, les conseillers municipaux du comité des affaires générales qui, jusqu’à présent, se sont montrés plutôt tièdes à l’idée de soutenir un projet qui, compte tenu des circonstances, paraîtrait malvenu à plusieurs résidents de la ville. Le dossier reste donc à suivre.

PHOTO (crédit: compte Twitter de Lisa MacLeod) – La ministre Lisa MacLeod (au centre) a fait connaître ces nouveaux investissements gouvernementaux à l’occasion d’une annonce au Musée des beaux-arts de Hamilton.