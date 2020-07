Décidément, les travailleurs qui, jadis, ont trimé dur pour construire le canal Welland ne se doutaient pas qu’une ancienne portion de celui-ci deviendrait un jour la Mecque des amateurs de sports nautiques.

Le positionnement de Welland à cet égard a d’ailleurs monté d’un cran le 17 juillet dernier. En effet, Row Ontario, l’organisme reconnu par le gouvernement provincial comme responsable de l’encadrement de l’aviron en tant que discipline, a annoncé que la candidature de la ville a été retenue pour être l’hôte du nouveau Ontario Performance Centre (OPC) qui inclura l’Académie d’aviron de l’Ontario.

Précisons qu’il ne s’agit pas de nouvelles infrastructures, mais plutôt de programmes d’entraînement destinés aux athlètes.

Welland, de toute façon, n’aurait pas besoin d’investir de façon intensive dans ses installations et c’est justement ce qui a pesé lourd dans la décision de Row Ontario. La ville dispose depuis plusieurs années d’un Centre d’eau calme international (Welland International Flatwater Centre, WIFC) et ses deux parcours, l’un de 1000 mètres et l’autre de 2000 mètres, sont bien connus dans le milieu des sports aquatiques. Qui plus est, Welland a acquis au fil des ans une expertise dans le domaine des événements sportifs et dispose aussi de plusieurs hôtels à proximité où les athlètes peuvent résider le temps de leur séjour.

L’Académie d’aviron de l’Ontario offrira, entre autres, de la formation pour les rameurs à différentes étapes de leur développement et des entraîneurs à temps plein seront sur place pour les épauler dans leurs progrès.

L’OPC duquel dépend l’Académie sera dirigé par Amanda Schweinbenz, une spécialiste de l’éducation physique, qui est également l’entraîneur en chef de l’équipe ontarienne d’aviron aux Jeux d’été du Canada qui se tiendront l’an prochain dans la région du Niagara.

La communauté hôte de l’OPC peut donc se réjouir de cette confiance renouvelée du milieu sportif dans ses capacités. « La Ville de Welland et le Welland International Flatwater Centre sont honorés d’avoir été sélectionnés par Row Ontario pour être le siège de l’Ontario Performance Centre. C’est une excellente opportunité pour notre ville et la communauté nautique locale. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Row Ontario et d’accueillir les athlètes de l’Académie d’aviron de l’Ontario et les participants aux régates à Welland », a déclaré Erin Carl, agente de développement du WIFC.

Le Centre est censé ouvrir l’automne prochain, la date exacte devant être déterminée en fonction de l’évolution de la pandémie. Ce sera un pas important dans la mise en place d’une culture du sport destinée à se pérenniser dans la région du Niagara.

PHOTO (crédit: Ville de Welland) – Des athlètes s’entraînent dans les installations intérieures du WIFC.