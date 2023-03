Quelque 155 membres délégués de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont participé à l’assemblée annuelle du syndicat, qui s’est déroulée les 11 et 12 février 2023, à Toronto.

Pendant l’assemblée, la présidente de l’organisme, Anne Vinet-Roy a réitéré les priorités du syndicat dans un contexte postpandémie pour faire en sorte que notre système public d’éducation donne à chaque élève les moyens de réussir et les meilleures conditions d’apprentissage possibles.

« Les élèves et le personnel scolaire doivent encore faire face aux impacts de la pandémie. La solution n’est certainement pas la privatisation des services comme le gouvernement le prétend, qui nous mènerait à un système d’éducation à deux vitesses, ni l’apprentissage virtuel, a déclaré la présidente. L’AEFO continuera à revendiquer un enseignement public en présentiel, des classes de plus petite taille, des écoles plus sécuritaires, un meilleur accès à des ressources francophones en santé mentale. Les élèves et le personnel sont en droit de s’épanouir dans des environnements d’apprentissage à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes. »

D’autre part, l’AEFO a remis un prix de reconnaissance, le Mérite franco-ontarien, à deux de ses membres : Mélanie Roy, enseignante à l’ÉSC de Casselman, qui, par son engagement auprès de la jeunesse franco-ontarienne, a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la culture francophone et Nathalie Paquette, enseignante à l’ÉSC Algonquin de North Bay, pour son engagement syndical exceptionnel auprès des membres de l’AEFO dans les lieux de travail.

Les membres délégués ont également élu Yves Durocher, de l’Unité 63 – Sud-Ouest catholique (CSC Providence), qui représentera l’AEFO au bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) ainsi que les personnes suivantes qui ont été élues au conseil d’administration de la FEO : Cédric Akerboom, Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique (CS Viamonde), Natalie Beeston, Unité 59 – Est publique (CEP de l’Est de l’Ontario), Nathalie Drolet, Unité 60B – Nipissing catholique (CSC Franco-Nord), Patrice Dufour, Unité 63 – Sud-Ouest catholique (CSC Providence), Théophile Rwigimba, Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest public (CS Viamonde)

Par ailleurs, les personnes suivantes ont été élues comme administrateurs au CA de l’AEFO provinciale pour les unités impaires pour un mandat de deux ans : Steve Bégin, Unité 203 – LE CAP, Anik Blanchard, Unité 57 – Nord-Ouest public (CSP du Grand Nord de l’Ontario), Sébastien Brisson, Unité 65 – Est catholique (CSDC de l’Est ontarien), Gaëtan Brunet, Unité 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du Nouvelon), Sylvain Ducharme, Unité 59 – Est public (CEPEO), Mike Hinch, Unité 63 – Sud-Ouest catholique (CSC Providence) et Lucie Ménard, Unité 103 – PAPSP (CSC Franco-Nord).

L’assemblée annuelle a aussi été l’occasion de présenter le rapport annuel 2021-2022 et les résultats du plan stratégique.

Source et photos : Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Photo : Anne Vinet-Roy