La construction de l’espace adjacent au Foyer Richelieu Welland qui pourra accueillir 128 lits pour les soins de longue durée et un centre culturel et communautaire avance rapidement et devrait être achevée en 2025. L’objectif est d’en célébrer l’ouverture le 25 septembre pour le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Depuis le début du projet d’expansion du Foyer Richelieu en 2018, visant à porter sa capacité à 128 lits pour les soins de longue durée et à établir un nouveau centre culturel et communautaire pour environ 500 personnes, l’organisme a réussi à obtenir plus de 40 millions $ de la part des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de la communauté. Ce financement provient de diverses sources, y compris le Foyer, les membres du Club Richelieu, les familles des résidents et des entreprises locales qui reconnaissent l’importance de ce projet.

Ce développement ambitieux fera du Foyer Richelieu le premier établissement de soins de longue durée à offrir un continuum de services en français. Ce continuum comprendra quatre points de service : la Résidence Richelieu, gérée par un conseil d’administration indépendant, la Maison Richelieu avec environ 55 logements pour personnes âgées et le nouveau pavillon géré par Hospice Niagara et ses 128 lits de soins de longue durée.

Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, souligne l’importance de la collaboration avec des organismes locaux tels que Hospice Niagara : « Ce projet inclura un espace de 10 lits destinés aux personnes en fin de vie, avec une entrée séparée pour garantir la dignité et le confort de tous les usagers ».

Ce centre, qui sera au service des résidents, des usagers de l’hospice et du centre de jour, ainsi que de leurs familles et aidants naturels, a pour objectif de fournir une large gamme d’activités et de services communautaires, culturels et sociaux en français. Cela renforcera le lien avec la communauté francophone de Welland en offrant un espace où les aînés pourront se réunir et s’épanouir en français.

La construction de l’espace adjacent au Foyer Richelieu Welland devrait être terminée l’année prochaine. À l’heure actuelle, la partie extérieure du futur Foyer est presque achevée. Les installations de plomberie et d’électricité sont en place, mais il reste encore des finitions, l’installation de fournitures et de mobiliers, ainsi que des inspections à réaliser. Tout cela prendra encore du temps avant que l’établissement soit prêt à accueillir ses résidents.

« Pour nous, il est essentiel de maintenir cet établissement, car la population vieillit. Le français étant une des langues fondatrices du pays, il est impératif de préserver notre identité », ajoute M. Keays. En effet, lorsqu’une personne prend de l’âge, elle a souvent tendance à revenir à sa langue maternelle, ce qui est particulièrement vrai pour les personnes atteintes de démence.

Des études, notamment 148 recherches menées à l’Université McMaster de Hamilton, montrent que ne pas recevoir des services dans sa langue maternelle peut entraîner une aphasie, augmentant les risques de maladies, de diagnostics erronés, de dépression, voir même une mort prématurée.

De plus, selon les statistiques démographiques, la région du Niagara est la troisième zone au Canada avec la population la plus âgée. Cela souligne encore davantage la nécessité d’un service de soins qui respecte et valorise la langue et la culture françaises.

« Grâce à l’agrandissement de ce foyer de soins de longue durée, nous allons maintenir environ 100 emplois et en ajouter une centaine d’autres pour la communauté francophone. Cela inclura des postes dans le secteur médical, des cuisiniers, du personnel d’entretien et plusieurs autres départements nécessitant des compétences bilingues », a-t-il indiqué.

Sean Keays a également mentionné l’impact économique positif que ce projet aura pour la région. « Cela va non seulement garder les francophones ici, mais en attirera d’autres, ce qui augmentera la demande pour des services en français tels que les écoles, les banques et les paroisses. C’est un effet boule de neige qui bénéficiera à toute la communauté », précise le directeur général du Foyer Richelieu.

L’agrandissement du Foyer Richelieu et la création de ce nouveau centre communautaire et culturel entraîneront des répercussions profondes sur la communauté francophone de Niagara. Le Foyer contribuera à renforcer l’identité et le patrimoine francophones dans la région. Avec un nombre croissant de francophones âgés, il est crucial de disposer d’un environnement qui respecte leur langue maternelle et leurs besoins culturels.

De plus, en attirant de nouveaux résidents francophones dans la région, le Foyer Richelieu favorisera un renforcement des services en français, créant un cycle positif de croissance communautaire. Cela permettra également de soutenir les initiatives culturelles et éducatives, d’enrichir la diversité des services offerts et de garantir que la voix et les besoins de la communauté francophone continuent à être entendus et respectés.

Photo : Le nouveau pavillon du Foyer Richelieu