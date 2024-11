Avec sa nouvelle initiative interculturelle, Akwaba Community vise à renforcer l’identité des jeunes afrodescendants, en les encourageant à explorer leur héritage culturel. À travers des discussions intergénérationnelles et un prix valorisant les talents, cet effort favorise une communication ouverte et l’estime de soi au sein de la communauté.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional

La deuxième édition d’Instant Causerie Akwaba se concentre sur l’héritage culturel des afrodescendants. Cette initiative, qui se veut un guide pour les immigrants francophones d’Afrique et des Caraïbes, aide à reconnecter les individus avec leurs communautés.

Les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde sont partenaires de cet événement et ont encouragé leurs élèves à y participer, ainsi que les aînés et les parents de la communauté immigrante. L’objectif est de sensibiliser les jeunes à leur héritage culturel, afin qu’ils en soient fiers et comprennent les valeurs qui s’y rattachent.

Des échanges seront organisés, où les jeunes poseront des questions aux aînés pour explorer ce que l’héritage représente pour chacun. L’accent sera mis non pas sur l’héritage financier, mais sur la richesse culturelle transmise de génération en génération. Les enfants d’immigrants, souvent confrontés à un écart entre leur culture familiale et celle du pays d’accueil, bénéficieront de ces discussions pour mieux comprendre les valeurs de leur héritage. Cela les aidera à définir ce qu’ils souhaitent préserver et transmettre aux futures générations.

Nydie Landry, coordonnatrice de projets chez Akwaba Community, souligne l’importance de ce dialogue : « C’est ce dont on a vraiment besoin dans notre communauté afrodescendante. Les enfants auront l’opportunité de s’exprimer librement sans crainte de jugement, ce qui favorisent ainsi une communication bienveillante entre générations ».

L’association souhaite perpétuer ce dialogue, en lançant officiellement le thème du prix Excellence Akwaba, créé en 2017 pour mettre en avant les jeunes afrodescendants. Ce prix vise « à renforcer leur estime de soi et à leur donner confiance en leurs capacités », poursuit la coordonnatrice d’Akwaba. Les enseignants peuvent recommander un élève prometteur, tandis que les jeunes peuvent soumettre leur propre candidature. Des séances de coaching seront mises à disposition pour les aider à mieux se préparer.

La cérémonie de remise des prix est prévue pour mars, en collaboration avec les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. En complément de ces initiatives, un événement en décembre permettra aux jeunes de découvrir les métiers de leurs parents et d’explorer d’autres opportunités professionnelles.

Ces nombreuses initiatives d’Akwaba Community visent à promouvoir une intégration harmonieuse et à soutenir le développement personnel des jeunes afrodescendants. En favorisant le dialogue intergénérationnel et en valorisant leur héritage, Akwaba contribue à renforcer l’identité et la confiance en soi des jeunes au sein de leur communauté.

Photo : Nydie Landry, coordonnatrice de projets chez Akwaba Community (Photo : courtoisie N. Landry)