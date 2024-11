Le dimanche 6 octobre, quelque 500 personnes se sont réunies à la paroisse Sacré-Cœur de Welland pour la Fête MERCI, un événement marquant l’Action de grâce. Cet acte de gratitude a renforcé les liens au sein de la communauté francophone locale, unie par la solidarité et la reconnaissance.

Christiane Beaupré, IJL Réseau-Presse-Le Régional de Hamilton-Niagara

La paroisse Sacré-Cœur de Welland a accueilli environ 500 personnes lors de sa célébration d’action de grâce intitulée « Fête MERCI ». Cet événement, marquant les rentrées pastorale, scolaire, familiale, francophone et communautaire, a rassemblé paroissiens, partenaires, élus, membres de la communauté et amis anglophones dans un esprit de reconnaissance et de solidarité. Ce grand rassemblement témoigne de l’engagement et de la vitalité de la communauté francophone du Niagara.

L’église était magnifiquement décorée, avec des affiches et des colonnes ornées du mot « MERCI », ainsi qu’une arche affichant « MILLE FOIS MERCI ». Près de l’autel, des citrouilles et de gros pots de fleurs aux couleurs d’automne ajoutaient une atmosphère chaleureuse, renforçant le message central de gratitude.

Lors de la messe, le père Guy Bertin a souligné l’importance de cet événement, « qui témoigne de la force et de l’engagement de la communauté ». Muriel Thibault-Gauthier, la maîtresse de cérémonie, a invité l’assemblée à chanter « Merci mille fois merci », un hymne à l’unité et à la gratitude. Après la communion, elle a exprimé sa reconnaissance envers tous les membres de la paroisse, ainsi que les comités, organismes, écoles et partenaires qui contribuent au dynamisme de la communauté. Elle a également adressé des remerciements aux amis anglophones, leur présence apportant une énergie positive à la paroisse.

La cérémonie de reconnaissance a suivi, avec des représentants d’organismes locaux invités à recevoir un cadeau fait par les enfants de la salle Soleil et un autre de la paroisse. Des fleurs « MERCI », déposées par Colette et Jean Bénard dans un vase placé dans l’arche, symbolisaient la gratitude collective. Parmi les groupes honorés figuraient les Chevaliers de Colomb, le Club Renaissance, le Cercle d’artisanat Héritage, le journal Le Régional, ainsi que des écoles et associations communautaires, tous contribuant à la vie culturelle, pastorale et communautaire de la région.

Après la bénédiction finale, la communauté s’est rassemblée dans la salle paroissiale pour un repas convivial. Ce moment de partage a également été l’occasion pour les élus présents de s’adresser aux convives. Jeff Burch, député provincial néo-démocrate de Niagara Centre, a remercié les participants pour leur chaleureux accueil et leur a souhaité une très bonne Action de grâce.

Vance Badaway, député libéral fédéral de Niagara Centre, a souligné que le mot « Thanksgiving » ne signifie pas seulement « merci », mais aussi « donner ». Il a salué « l’engagement des membres de la communauté francophone, rappelant que leurs contributions enrichissent non seulement la paroisse, mais aussi les grandes valeurs de la société canadienne ». Ce message a été suivie d’un chant pour lui souhaiter bonne fête car c’était son anniversaire la veille.

Le maire de Welland, Frank Campion, a exprimé sa gratitude et son admiration pour la communauté francophone. Il a souligné l’importance de cette communauté dans la croissance et la prospérité de la ville et a conclu son message en souhaitant également une joyeuse Action de grâce à tous.

Le repas s’est poursuivi dans une ambiance conviviale. Muriel Thibault-Gauthier, également présidente du Club Renaissance, a remercié les membres du club pour leur aide avec la décoration de la salle ainsi que le chef Paul et son équipe pour l’excellent dîner. Des prix de présence (contenants de sucre à la crème) et des prix « MERCI » (30 $ chacun) ont été tirés, ajoutant une touche de festivité à cette journée.

En fin d’activité, Mme Thibault-Gauthier a annoncé que le prochain grand événement aura lieu le 15 décembre. Il s’agira d’une double célébration : le 15e anniversaire de l’ordination du père Guy ainsi qu’un dîner interculturel à la fortune du pot. Cette rencontre promet d’être un autre moment fort de solidarité et d’engagement, avec quelques surprises en réserve. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Photo : Le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale.