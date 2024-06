Alexia Grousson

Le Foyer Richelieu de Welland a fièrement célébré ses 35 ans d’existence, le 29 mai dernier. Entouré de plusieurs dignitaires, cet événement marquant a eu lieu en même temps que le « bercethon ». C’est avec émotion que les invités se sont retrouvés en personne pour la première fois depuis 2019.

« C’était un moment émouvant, non seulement de souligner un anniversaire important en personne mais aussi c’était le dernier que l’on fêterait dans ce bâtiment. Le prochain sera célébré dans le nouvel établissement », commente Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu.

Pour commencer les festivités, le musicien Brad Boland a joué ses plus beaux airs avant que les dignitaires fassent leurs allocutions et participent à la coupe du gâteau préparé pour l’occasion. Parmi eux, il y avait Frank Campion (maire de Welland), Leanna Villella (conseillère de la région du Niagara), Maddison Harris (représentante du député Jeff Burch), Anna Oaks (représentante de Vance Badawey), Gary Sodka (président du Club Richelieu Welland) et Muriel Thibault-Gauthier (présidente du Foyer Richelieu).

« L’un des orateurs a parlé de sa grand-mère qui est une de nos plus anciennes résidentes. C’est touchant de voir les liens qui existent entre la communauté locale et le Foyer », relate M. Keays.

Les dignitaires ont aussi remis des plaques et des certificats de reconnaissance afin de remercier le Foyer Richelieu pour le service exceptionnel qu’il offre à la communauté locale.

Ensuite, plusieurs jeux ont eu lieu : la guerre des clans, la course de chevaux et des charades.

Les collectes de fonds, comprenant l’encan silencieux, le tirage 50/50 et le Bercethon, ont rapporté au Foyer Richelieu plus de 23 000 $.

« Nous sommes toujours très touchés de voir une forte participation lors de nos collectes de fonds. Nous avons atteint notre objectif encore cette année. L’argent recueilli sera destiné à l’achat des 128 lits de la nouvelle résidence. Trente-cinq ans, ce n’est pas rien! Avec ces années, nous avons acquis beaucoup d’expérience. Je me sens béni d’être capable de continuer et de poursuivre ce voyage », conclut Sean Keays.

Cette double célébration a également été l’occasion de reconnaître le dévouement du personnel du Foyer Richelieu et de souligner les nombreuses années de service et de soutien apportées aux aînés de la communauté francophone de Welland.

Photo (Sean Keays) : La coupe du gâteau. De gauche à droite : Gary Sodka, Anna Oaks, Muriel Thibault-Gauthier, Maddison Harris, Leanna Villella, Frank Campion et Sean Keays