Le conseil d’administration du Centre francophone Hamilton (CFH) a annoncé le 31 mai le départ de Julie Jardel de son poste de directrice générale de l’organisme. Après plus de trois ans à diriger le CFH, Mme Jardel a décidé de poursuivre de nouvelles aventures personnelles et professionnelles, et quittera ses fonctions à compter du 1er septembre 2024.

« Je suis extrêmement fière et touchée de l’opportunité qui m’a été offerte de contribuer à la vision et au leadership du Centre au cours des trois dernières années. La communauté francophone de Hamilton m’a beaucoup donné et j’espère lui avoir également donné en retour de mémorables programmes sociaux, culturels et artistiques, raconte-t-elle.

« Après cinq années passées à travailler au sein de l’organisme, je suis prête pour entamer une nouvelle étape de ma carrière et j’ai donc souhaité laisser la place à un nouveau leadership qui, j’en suis certaine, apportera un souffle différent aux projets portés par le CFH et renouvellera l’offre avec des idées innovantes. Je me ferai un grand plaisir d’appuyer le processus de transition autant que nécessaire et de continuer à m’engager au sein de la francophonie de Hamilton dans les années à venir. »

« Julie Jardel a été nommée à la direction de l’organisme en avril 2021, après plus de deux ans à titre de coordonnatrice culturelle. Lors de son passage à la direction du CFH, elle a fait preuve d’une vision stratégique engagée, d’un sens du leadership inclusif et de valeurs de travail intègres qui ont fortement contribué à assurer le rayonnement de l’organisme au bénéfice de la communauté, affirme la présidente Marie-France Lefort.

« Ses compétences en gestion de projets complexes, son esprit d’analyse, sa volonté de travailler en partenariat, ainsi que son écoute active, lui ont permis de développer une offre de services pertinente répondant aux besoins et aspirations de nos membres, tout en assurant la viabilité financière du CFH grâce à l’obtention de nouvelles sources de financement, poursuit Mme Lefort.

« Son travail a contribué à confirmer la réputation du CFH comme un partenaire engagé dans la cohésion et l’inclusivité de l’écosystème de Hamilton. Sa passion pour les arts, pour l’accès équitable aux opportunités sociales, pour la conscientisation linguistique et pour le développement communautaire lui ont permis de s’approprier les projets phares du Centre tels que le festival FrancoFEST et les camps de jour. Mme Jardel a également développé de nouveaux programmes pertinents tels que les cercles de conversation ou les formations en leadership pour la jeunesse.

« Nous avons été fiers que qu’elle choisisse notre organisme et y apporte ses compétences, ses valeurs et une perspective bien à elle. Mme Jardel s’est démarquée par sa créativité, son sens de l’organisation et sa capacité de tisser des liens de collaboration solides et générateurs. Bien que nous recevions avec une tristesse certaine l’annonce de son départ, nous sommes reconnaissants pour tout le travail qu’elle a accompli et lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de sa carrière. Toute l’équipe du CFH et du conseil d’administration se joint à moi pour la remercier chaleureusement pour sa contribution », déclare Marie-France Lefort.

Source : CFH

Photo : Julie Jardel quittera son poste le 1er septembre.