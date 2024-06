Christiane Beaupré, IJL – Réseau.Presse – Le Régional

Après une fête des Mères aux couleurs des îles, la fête des Pères au Club Renaissance de Welland a su se démarquer par une activité tout aussi festive le vendredi 14 juin. Le club d’aînés francophones a organisé pour la première fois une activité de type « casino », permettant à tous et à toutes de vivre une journée mémorable.

Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Club Renaissance, a longtemps réfléchi à ce projet. Inspirée par un récent voyage à Las Vegas, elle a mis toute son énergie à concrétiser cette vision. « Je voulais faire quelque chose de simple, sans problèmes. En tant qu’ancienne directrice d’école, les aînés sont un peu comme mes élèves. J’ai écrit mes idées, le comité exécutif du Club s’est emballé et l’idée d’un plancher de jeux est née. Une nouvelle aventure par et pour les membres du Club Renaissance », explique-t-elle.

Le vendredi précédant la fête des Pères, tout était prêt. Les membres, accueillis en fin de la matinée à la salle paroissiale du Sacré-Cœur, ont découvert un espace transformé, parsemé de divers jeux de casino. Au centre, les tables pour socialiser avant de savourer le buffet-barbecue étaient ornées d’immenses cartes de jeu, servant à déterminer l’ordre pour aller se servir.

L’ambiance, comme à l’accoutumée, était chaleureuse et festive, bien que les grands-pères présents soient en minorité. « Il y a un homme pour dix femmes pour ce groupe d’âge selon les statistiques », précise Mme Thibault-Gauthier.

Parmi les participants, Léo Lefebvre, un arrière-grand-père comblé, a accepté de partager ses réflexions sur cette journée spéciale. Père de trois enfants, grand-père de six petits-enfants et arrière-grand-père de la petite Rosaline, il raconte avec émotion des moments de vie familiale. « Ce sont les meilleurs enfants du monde, dit-il. Nous sommes vraiment chanceux. Être ensemble, avoir la famille réunie, il n’y a pas de prix pour ça. »

Un arrière-grand-père très heureux

Pour M. Lefebvre, les fêtes comme Noël sont particulièrement précieuses. « Voir les yeux des jeunes quand ils ouvrent leurs cadeaux, c’est une grande joie. Quant à son arrière-petite-fille Rosaline, 2 ans, « je la mordrais tellement je l’aime », avoue-t-il, les yeux brillants de gratitude.

Comme beaucoup de grands-parents, M. Lefebvre se soucie de l’avenir de ses descendants. « On s’inquiète toujours pour nos enfants. Les miens travaillent dans le domaine de l’éducation et l’âge de mes six petits-enfants varie entre 24 et 32 ans. » Son petit-fils Chad, parti en Alberta pour travailler dans les puits de pétrole, lui manque particulièrement. « On s’ennuie énormément », dit-il, les larmes aux yeux. Malgré les appels vidéo, il anticipe avec impatience le moment de le revoir en personne.

La famille de M. Lefebvre est tricotée serrée. « À tous les jours, il y en a un qui nous appelle. Pour la fête des Pères cette année, toute la famille se retrouvera à notre chalet à Wainfleet pour le brunch. » Lui et son « ange » Exodia – avec qui il partage sa vie depuis 57 ans – ont inculqué à leurs enfants des valeurs de politesse et d’amour. « Je leur souhaite une bonne vie, qu’ils soient heureux et qu’ils aient beaucoup de santé. »

Originaire du Nord-Ouest québécois, M. Lefebvre est arrivé seul dans la péninsule du Niagara à l’adolescence. « Voir mes petits-enfants réussir et s’épanouir est une source de joie immense pour moi », avoue-t-il. Son implication active dans la vie de sa famille, que ce soit par des conseils ou une présence bienveillante, témoigne de son amour inconditionnel.

Après le repas, Muriel Thibault-Gauthier a expliqué les divers jeux du casino éphémère, chacun étant supervisé par un membre du conseil de direction. Les participants ont circulé entre les jeux, accumulant des jetons dans l’espoir de gagner l’une des trois cartes-cadeaux offertes.

Une activité casino réussie

À l’issue de cette journée, un sentiment de gratitude générale émanait des participants. « Souvent j’ai des commentaires du type Mes enfants sont loin et je n’ai plus la mobilité pour aller les voir, Merci de me faire vivre ça, c’est venu me chercher », affirme Mme Thibault-Gauthier.

À la roulette de la vie, tous les hommes ne gagnent pas toujours le gros lot comme Léo Lefebvre. Son parcours témoigne de la richesse des relations familiales et de la force des liens intergénérationnels. La fête des Pères et des grands-pères à Welland est bien plus qu’une simple célébration; c’est un hommage vibrant à l’importance des valeurs transmises de génération en génération.

Cette activité marquait la fin des activités avant la pause estivale. Les prochains rendez-vous du Club Renaissance sont prévus pour le 18 septembre (Café retrouvailles) et le 6 octobre (une fête pour dire merci). Bonnes vacances!

Photo (Crédit : Christiane Beaupré) : Les aînés attendaient avec impatience la journée casino.