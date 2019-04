Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, était de passage dans la région du Niagara le 28 mars dernier pour rencontrer les aînés, tant anglophones que francophones. Comme c’est au Foyer Richelieu que bon nombre de ces derniers peuvent être rejoints, un arrêt dans ce centre de soins de longue durée s’imposait. Accompagné du député de Niagara Centre, Vance Badawey, M. Duclos s’est entretenu avec plusieurs résidents en plus du personnel de l’établissement. L’accueil a été chaleureux et le ministre s’est notamment exprimé sur l’importance historique et culturelle des communautés franco-ontariennes. En photo : Jean-Yves Duclos (ministre), Sean Keays (directeur général du Foyer Richelieu), Raymond Bourassa (président du Club Richelieu Welland) et Vance Badawey (député).