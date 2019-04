« Ça a été une année de transition et de renouveau », a résumé la présidente de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), Suzanne Dansereau, en préambule de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme tenue le vendredi 29 mars. En effet, Mme Dansereau était devenue présidente l’an dernier et, depuis, une nouvelle coordonnatrice a été embauchée, Lydia Livine. De manière générale, la composition du conseil d’administration (CA) s’est aussi modifiée en profondeur.

À ce propos, Mme Dansereau a rendu hommage à Suzette Hafner qui, après avoir passé huit ans au CA, a décidé cette fois de n’occuper aucune fonction. « Pour moi, elle a été un incroyable mentor, généreuse de son temps et de son savoir », a expliqué la présidente avant d’enchaîner avec le rapport d’activités.

L’année 2018-2019 a été à l’image de ce qui distingue l’AFKW, avec quelques changements et imprévus. Ainsi, la Franco-Fête a été réussie malgré la pluie et la fête de Noël s’est démarquée par le travail des bénévoles. Au chapitre des événements qui reviennent chaque année, il y a eu aussi la Journée de la Terre, appréciée des participants, et le festival du film dont l’affluence fut étonnamment élevée, le nombre d’entrées oscillant entre 67 et 111.

Les nouveautés ne manquaient pas. La campagne Bonjour-Welcome a ainsi généré une belle réponse des entreprises et universités pour la soirée de réseautage. L’AFKW a également été partenaire et commanditaire du concours Épelle-moi Canada à Waterloo et a contribué à l’organisation d’une soirée africaine à l’école Père-René-de-Galinée. Des liens ont été établis avec la bibliothèque centrale de Kitchener pour offrir des sessions d’enseignement du français et des trousses pour les nouveaux arrivants ont été distribuées dans les écoles. Qui plus est, l’AFKW a rafraîchi son site web et s’assure désormais d’une présence continue sur les réseaux sociaux.

Les activités régulières se sont poursuivies : ateliers de peinture, cercle de conversation, club de marche, club de lecture, apéro francophone, etc. Par contre, le tournoi d’échec 2018 a été annulé faute d’inscriptions suffisantes.

Après la présentation du rapport financier par la trésorière Edith Pulido, l’assemblée est passée au point de l’ordre du jour concernant les élections. Le poste de Suzanne Dansereau n’était pas en élection puisque, lors de l’AGA de l’année dernière, il avait été décidé de porter à deux ans la durée du mandat de la présidence. Le secrétariat avait également été confié à la coordonnatrice de sorte que Lydia Livine a hérité du poste sans élection.

La vice-présidence sera assurée, pour l’année 2019-2020, par Marie-Claude Dufresne, la trésorerie par Edith Pulido, et les conseillères seront Cécile Barthez, Céline Corvé, Melda Kiziltan et Nathalie Bouchard. Deux postes de conseillers demeurent vacants.

Suzanne Dansereau a conclu l’AGA par un appel à soumettre des idées pour que l’AFKW mette sur pied des activités au goût de la communauté. Voilà la meilleure des approches pour s’assurer que les francophones aient accès à une programmation socioculturelle aussi populaire qu’enrichissante, quoiqu’à ce chapitre, l’AFKW fasse déjà un excellent travail.

PHOTO – Le CA (de gauche à droite) : Edith Pulido, Marie-Claude Dufresne, Lydia Livine, Céline Corvé, Suzanne Dansereau, Melda Kiziltan, Nathalie Bouchard et Cécile Barthez