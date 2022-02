Le 16 février dernier, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs (MHN), le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) recevait Body Ngoy, co-auteur de six bandes dessinées.

En préambule de cette activité en ligne, la directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt, a rappelé l’importance du MHN et sa dimension éducative.

Les oeuvres de M. Ngoy remplissent justement une fonction pédagogique puisqu’elles visent à faire l’éducation citoyenne de leur lectorat, pour l’essentiel constitué de jeunes adolescents.

Cela dit, avant d’en arriver là, Body Ngoy a eu un parcours de vie qui l’a conduit à exprimer ses idées de cette manière. Né en République démocratique du Congo, il réside à Ottawa depuis 30 ans. Dessinateur à ses heures, il occupe également son temps par plusieurs engagements sociaux. Il a entre autres fondé la coopérative Franco-Présence et a contribué à jeter les bases de la Coalition des Noirs francophones de l’Ontario.

Sa présentation focalisait d’ailleurs sur l’histoire des Noirs au Canada qu’il a évoquée en introduisant le public à ses bandes dessinées. Le Canadien, publié en 2020, porte spécifiquement sur ce thème.

Mais d’autres sujets sont abordés. Valeurs canadiennes (2020) porte entre autres sur la Charte canadienne des droits et libertés; Le mystère des chutes Rideau (2020) est un clin d’oeil à l’histoire des francophones d’Ottawa; Sir Wilfrid Laurier (2016) est un portrait de ce premier ministre; Le rêve canadien (2015) retrace le parcours typique d’un nouvel arrivant en Ontario français et Les Quattro Francos (2008) est un outil favorisant les échanges interculturels en milieu scolaire.

Sa présentation s’est attardée plus longuement sur les réalités propres à la francophonie ontarienne, notamment les changements des récentes décennies. « On se rend compte qu’entre les francophones de différents horizons, de différentes cultures, la relation se fait de plus en plus sur l’horizontale », avance l’auteur, prenant en exemple les amitiés, les relations de bon voisinage et la vie communautaire qui mettent quotidiennement côte à côte des Franco-Ontariens aux origines les plus diverses.

Body Ngoy a aussi abordé le présent, le temps d’évoquer quelques exemples de Noirs occupant des positions de leadership ou qui se sont illustrés dans le monde de la culture ou le domaine des affaires.

Les membres de l’assistance ont ensuite été invités à poser des questions et M. Ngoy a donné plus de détails sur ses motivations, la dimension technique de son travail et la réception accordée à ce type de littérature en milieu scolaire. Il a également encouragé les jeunes à explorer leur créativité.

La soirée s’est conclue sur un jeu Kahoot! dont les prix étaient des exemplaires des bandes dessinées mentionnées précédemment.

La difficulté de planifier à long terme, causée par les changements imprévisibles de politiques sanitaires du gouvernement, a contraint le CSCHN à présenter en ligne son édition 2022 du Mois de l’histoire des Noirs. Cela ne veut pas dire que l’organisme n’a pas mis le paquet pour cet événement et, d’ailleurs, le vendredi 25 février, ce sera au tour du chanteur Abel Maxwell de parler de son parcours aux résidents d’Hamilton et du Niagara.

PHOTO – Body Ngoy