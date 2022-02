Le gouvernement a annoncé, le 4 février dernier, l’octroi d’un financement nécessaire à l’agrandissement du service de garde au sein de l’École élémentaire catholique (ÉÉC) Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Brantford.

Le ministre de l’Éducation soutient le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir avec un investissement s’élevant à 545 521 $. Ce financement permettra d’accueillir 24 enfants d’âge préscolaire à la suite de l’agrandissement.

La présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier, est ravie de cette annonce. « Ce financement nous permettra d’agrandir l’espace réservé au service de garde Le Ballon rouge au sein de l’ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys. L’annonce pour l’ajout de 24 places pour enfants d’âge préscolaire est une excellente nouvelle pour les familles francophones de la région de Brantford. Nous sommes heureux que le gouvernement ontarien ait reconnu les besoins croissants de la population francophone et nous avons hâte de commencer le projet de construction ».

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle. Le Csc MonAvenir commencera le processus de planification et construction de l’agrandissement en collaboration avec le ministère de l’Éducation et la ville de Brantford dès que possible. Nous sommes très reconnaissants envers le ministère de l’Éducation pour son appui envers les familles francophones et francophiles de la région », a déclaré André Blais, directeur de l’éducation.

SOURCE – Csc MonAvenir

PHOTO – L’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys