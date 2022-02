Depuis plus d’un an, la municipalité de Cambridge recherche activement une personne francophone pour coordonner et desservir la population aînée francophone dans le cadre de ses programmes de jour pour la région de Cambridge, Waterloo et du comté de Wellington. Une situation alarmante pour une communauté d’aînés qui, en période de pandémie, se sent délaissée, isolée et déprimée.

« Surtout dernièrement, nous entendons que l’isolement est un grand facteur de détresse chez les aînés, mentionne Bianca Gagnon, agente de planification pour l’Entité 2 des services de santé en français. La perte des services de la Ville de Cambridge et la perte d’amis sont de sérieux problèmes pour ce groupe d’âge. Les aînés ont besoin de se retrouver entre eux. Le programme de jour pré-pandémie offrait vraiment des activités et des services importants qui étaient bien reçus de la part de la communauté francophone. Ils étaient nombreux à y participer. La disparition de ce dernier a créé un grand vide. La Ville de Cambridge fait de grands efforts pour recruter une personne pour coordonner ces services. Cependant, un an plus tard, le poste n’a toujours pas été pourvu. »

L’Entité 2 a consulté les intervenants de la Table de concertation de Waterloo-Wellington-Guelph récemment et prend le pouls de la communauté pour connaître ses besoins. « Nous avons identifié des partenaires potentiels pour voir ce qui a été fait ailleurs. Nous voulons qu’il y ait des responsables en place pour assurer la pérennité de certains services en français pour nos aînés, assure Mme Gagnon.

« La COVID-19 a eu un grand rôle à jouer dans tout cela, mais je suis sûre que la situation s’arrangera bientôt. Il y a aussi le fait que les services de santé en français sont moins en évidence, les possibilités de travailler dans les deux langues officielles sont moins connues dans la région de Waterloo-Wellington. Nous faisons appel à nos réseaux pour aider à remédier à la situation et trouver la perle rare dès que possible. »

Témoignage de Carole Hutton

Carole Hutton habite la communauté de Ayr, dans la région de Cambridge. Elle a participé au Programme sans murs WOW avant le début de la pandémie en mars 2020 en vue d’offrir son aide lorsque la responsable bilingue pour la municipalité a quitté son emploi.

« J’ai aidé la Ville de Cambridge à continuer à fournir le Programme sans murs WOW pour pallier le manque de contact humain et de loisirs, raconte Mme Hutton. Il s’agit d’une initiative de téléconférence qui offre en français des séances d’activités sociales et éducatives aux personnes âgées francophones et anglophones, ou aux adultes isolés de la région de Cambridge, Waterloo et du comté de Wellington.

« Plusieurs de ces aînés sont éloignés et isolés. Nous voulons les rapprocher. Nous leur téléphonons pour les garder motivés et leur permettre de continuer à interagir en français. Ce service nous garde connectés avec d’autres. »

Mme Hutton voudrait bien prendre le poste permanent à temps partiel affiché sur le site de la Ville de Cambridge, mais sa condition pulmonaire l’empêche de pouvoir sortir et d’aller visiter les aînés à la maison ou, lorsque les conditions sanitaires le permettront, de coordonner des activités en personne. En contribuant à perpétuer le programme téléphonique, elle a vraiment découvert l’importance de cette initiative.

« Ça m’a fait grandir et ce fut une très belle expérience. Comme moi, plusieurs femmes sont seules et, dans leur entourage, la langue utilisée couramment est l’anglais, même avec leurs enfants. Cela leur manque énormément de ne pas pouvoir jaser avec d’autres personnes en français. Je sentais que je réunissais des personnes seules avec d’autres qui aiment partager. Et surtout en période de COVID-19, c’était essentiel pour elles d’oublier les pensées négatives extérieures et de plutôt partager avec des francophones qui se racontent des histoires, des souvenirs ou des anecdotes heureuses. C’est bon pour le moral! », conclut Mme Hutton.

Pour plus de renseignements sur l’offre d’emploi bilingue à la Ville de Cambridge, consultez le www.cambridge.ca/careers.

PHOTO (archives Le Régional) – Le programme de jour de la municipalité permet aux aînés de socialiser en français.