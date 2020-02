Le Collège Boréal a procédé, au cours des dernières semaines, au dévoilement de son plan stratégique 2020-2025. Le temps consacré à cet exercice de communication est à la mesure du territoire couvert par l’institution : en effet, les têtes dirigeantes du Collège Boréal se déplacent dans chaque ville où se trouve un campus ou un centre de services pour y rencontrer la communauté francophone. Tous peuvent ainsi échanger avec le président Daniel Giroux et lui poser des questions.

Le 6 février, c’était au tour de la ville de Hamilton d’être visitée.

Pour produire ce plan stratégique, les forces et faiblesses de l’organisation ont été analysées de même que les menaces et opportunités auxquelles elle fait face. Le Collège Boréal s’est aussi attardé à cerner les enjeux et facteurs susceptibles d’avoir un impact sur ses activités, soit le contexte minoritaire, l’économie et le marché du travail, la démographie, les technologies éducatives et l’innovation en formation supérieure. Les cinq valeurs de cette institution d’enseignement ont aussi guidé ses réflexions : excellence, engagement, intégrité, respect et humanisme.

De ces valeurs découlent les éléments structurants, également identifiés dans le plan stratégique. Ces éléments guident la prise de décisions et les comportements. Au nombre de quatre, ils se déclinent et se définissent comme suit : flexibilité et innovation, au sens où le collège vise à être toujours à la page et fait preuve de créativité; inclusion, qui se caractérise par le pluralisme et une invitation adressée à chacun à prendre la place qui lui revient; responsabilité sociale, qui se traduit par la contribution à l’amélioration de la qualité de vie des communautés; et viabilité financière, dont les attributs essentiels sont une saine gestion des fonds publics et la capacité à générer des revenus.

Les axes stratégiques sont les orientations et priorités regroupées en trois catégories. Le Collège Boréal travaillera à améliorer et bonifier son accessibilité, sa visibilité et la qualité de ses programmes et services. De manière générale, l’institution vise à répondre aux multiples besoins des étudiants et à contribuer à leur insertion sur le marché du travail tout en devenant un chef de file dans les villes desservies et un exemple de réussite aussi bien en Ontario qu’ailleurs au Canada et à l’étranger. Vaste programme en perspective!

Le Collège Boréal s’efforcera également, en analysant certains indicateurs, de faire un suivi constant de sa progression dans l’atteinte de ses objectifs. Les cinq prochaines années s’annoncent donc très occupées pour l’organisme qui ne ménage pas ses efforts pour offrir de bons services et une excellente éducation.

PHOTO : La présentation a rassemblé des employés du Collège et des représentants d’organismes.