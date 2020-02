La Table interagence de Hamilton tenait sa première réunion de l’année le mardi 11 février. Des projets à court et à long terme étaient à l’ordre du jour.

Mais pour mener à bien ces initiatives diverses, encore faut-il que la Table soit fonctionnel et ses membres fermement engagés. C’est pourquoi les représentants des organismes ont été invités à faire partie de l’un ou l’autre des comités afin que ceux-ci soient complets et déjà en opération d’ici à la prochaine réunion en avril.

Au chapitre des grands événements qui auront lieu d’ici là, c’est d’abord le gala du Mois de l’histoire des Noirs qui a retenu l’attention. Les préparatifs sont bien avancés et, au moment de la rencontre, presque tous les billets étaient vendus pour cette soirée qui rassemblera 300 personnes. La programmation sera une surprise mais le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), principal organisateur du gala, promet une belle diversité de prestations artistiques.

Le deuxième événement rassembleur au calendrier est la Semaine de la Francophonie en mars. Or, les organismes de Hamilton n’ont jusqu’à présent aucune activité prévue à cet effet, si ce n’est la promotion de leurs services au Jackson Square coordonnée par le Conseil consultatif de l’initiative Communauté francophone accueillante.

La question du site web « Destination Hamilton » a refait surface au cours de la réunion. Il avait été décidé, l’an dernier, de compiler les statistiques de fréquentation du site de même que celles relatives à la campagne de publicité sur Facebook. Il incombera au comité responsable de la visibilité de déterminer ce qui sera fait avec ces données.

Les organismes ont aussi procédé à une mise à jour de leurs activités.

L’ACFO mettra sur pied des ateliers de sensibilisation à l’histoire des Franco-Ontariens et leurs droits linguistiques. Le public-cible sera les nouveaux arrivants, les étudiants et les organismes. Le Centre francophone a de son côté débuté la planification du FrancoFEST qui cette année aura pour thématique la nourriture et les relations sociales qui l’entourent. Qui plus est, un club LGBT a été formé : il ne s’agit pour l’instant que d’un groupe Facebook mais des activités seront organisées bientôt.

Le CSCHN organise des ateliers pour aider les gens à faible revenu à remplir leur déclaration d’impôt et accueillera, le 26 février, une présentation ouverte à tous de la Clinique juridique communautaire sur le droit de l’immigration. Le 6 mars, ces deux organismes collaboreront dans le cadre d’une activité spéciale pour la Journée de la Femme.

La Société économique de l’Ontario entend développer, de concert avec le projet Communauté francophone accueillante, un incubateur entrepreneurial. Les entreprises naissantes gérées par des francophones y recevraient services et soutien.

Dans un tout autre ordre d’idée, l’Entité 2 a mis la main à la pâte à l’établissement d’une « communauté de pratique » de professionnels de la santé qui bénéficient de webinaires sur des questions touchant les francophones. Quant au Collège Boréal, il fait présentement connaître deux programmes destinés à apprendre le français ou l’anglais en ligne.

La prochaine réunion de la Table interagence aura lieu le 14 avril. En deux mois, il se fait toujours bien des choses au sein de la communauté francophone de Hamilton de sorte que les organismes auront encore de nombreux dossiers à traiter.

PHOTO: La réunion s’est tenue à la Clinique juridique communautaire.