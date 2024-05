Richard Caumartin

Fondé le 14 avril 1974 par le premier président Georges Leblanc, le Club de l’âge d’or Saint-Antoine de Niagara Falls a changé de nom en 2012 pour Club Sourire, notamment à cause de l’historique de la paroisse Saint-Antoine dont Notre-Dame-du-Sourire est la sainte patronne de l’église.

Le dimanche 5 mai, tous les membres du Club Sourire et la communauté paroissiale étaient conviés pour célébrer cette histoire et le 50e anniversaire de l’organisme dans la salle communautaire de l’église Saint-Antoine décorée pour l’occasion avec des tables sur lesquelles les organisatrices avaient installé des albums souvenirs des cinq dernières décennies ainsi que les photos des huit présidences de l’organisme.

Une centaine de personnes ont participé à la fête coordonnée par le comité du cinquantenaire (Mireille Howell, Carmel Rheault, Lorraine Pichette et la présidente depuis 15 années, Diane Gagné). Mme Gagné a d’ailleurs prononcé le mot de bienvenue.

« Cette soirée est une occasion de célébrer avec les autres clubs amis de la paroisse mais aussi avec ceux de la régionale Sud-Ouest, explique Mme Gagné. Il s’est fait beaucoup de bénévolat pendant ces 50 ans. Pensons à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur talent pour le bénéfice des francophones de plus de 50 ans de Niagara Falls. Nous les remercions chaleureusement. Longue vie au Club Sourire! »

Puis Carmen Eyskoot, accompagnée à la guitare par Brian McAllister, ont interprété le chant du 50e sur l’air de la chanson popularisée par Dalida, Le Temps des fleurs. Les gens ont fredonné tous en chœur le refrain de la chanson dont le texte était imprimé dans le programme disponible sur toutes les tables.

Cette prestation a été suivie du bénédicité par le curé de la paroisse, père Gustave Mombo. Après le souper, quelques invités dont Melinda Chartrand, conseillère scolaire de la région de Lincoln-Niagara pour le Csc MonAvenir se sont adressés aux convives.

Jean Gacinya et Jean-Rock Boutin de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario ont remis à Diane Gagné un certificat de reconnaissance pour l’organisme « qui contribue à promouvoir le maintien à domicile, le dynamisme communautaire et la joie de vivre de ses membres ».

Pour dessert, les participants ont reçu un morceau de gâteau préparé pour l’occasion. Après toutes ces émotions, les convives se sont dégourdis les jambes sur la piste de danse au son de la musique du chanteur et guitariste Jon Libra. Les aînés ont apprécié terminer la soirée sur les airs de la musique country très populaire auprès des membres du Club Sourire.

Photo : Les convives lèvent leur verre à la santé du Club Sourire.