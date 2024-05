Alexia Grousson

La nouvelle directrice générale de l’ABC Communautaire, Ginette Giroux, est maintenant en poste depuis le 1er avril. Originaire de la région du Niagara, Mme Giroux a une vaste expérience dans l’enseignement, ayant travaillé pendant 27 ans pour le Conseil scolaire Viamonde et dans des écoles d’immersion. Bien qu’elle soit retraitée de l’éducation depuis 2021, elle est devenue agente de liaison à temps partiel pour l’ABC Communautaire en décembre 2022, où elle a dispensé des formations et des cours de conversation en français.

Passionnée par l’enseignement et le partage de sa langue maternelle, Mme Giroux affirme son engagement envers son nouveau rôle. Tout en continuant à enseigner, elle reconnaît apprendre chaque jour, notamment sur le plan administratif, grâce au soutien de son équipe et de la communauté.

Concernant les projets de l’ABC Communautaire pour l’année à venir, des discussions sont en cours pour élaborer des plans à long et court termes visant à aider les francophones adultes à améliorer leurs compétences professionnelles. L’organisation prévoit déjà des ateliers et des programmes adaptés aux besoins de la communauté, qu’ils soient en présentiel ou en ligne. De plus, des partenariats avec des organismes locaux sont envisagés pour renforcer le soutien à la communauté francophone.

Les ateliers et programmes prévus pour la prochaine année seront lancés en septembre, avec notamment une formation destinée aux aînés sur l’accès à la technologie. Mme Giroux exprime sa confiance quant à l’avenir et sa détermination à relever les défis qui se présenteront.

Photo : Ginette Giroux