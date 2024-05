Richard Caumartin

L’École secondaire Georges-P.-Vanier à Hamilton fourmillait d’activités le vendredi 17 mai alors qu’elle recevait la communauté pour son 50e anniversaire. De nombreux anciens élèves et employés ont visité l’école décorée avec des centaines de photos et albums-souvenirs pour une soirée de retrouvailles émotives. Pendant que les visiteurs retrouvaient leurs amis et remémoraient leurs souvenirs, une partie de ballon panier se déroulait dans le gymnase avec deux équipes composées d’anciens et actuels élèves doués pour ce sport. Une rencontre amicale mais très compétitive au cours de laquelle d’anciens instructeurs et arbitres ont éprouvé beaucoup de plaisir.

Retour en arrière

Les premiers élèves de Georges-P.-Vanier (GPV) en ont franchi les portes le 3 septembre 1974 au 1055, rue King Est à Hamilton, à l’intérieur d’une autre école. À l’époque, l’établissement scolaire comptait quatre locaux, un directeur, une secrétaire et six enseignants. C’est lorsque l’école a emménagé au 100, rue Macklin Nord, que les succès académiques, sportifs et artistiques se sont enchaînés et que la communauté scolaire s’est développée rapidement au sein de la grande famille francophone de Hamilton.

Au fil des décennies, plusieurs élèves ont marqué l’imaginaire collectif dans différentes disciplines, que ce soit en sciences, en sports, en français ou en arts dramatiques. Parmi les plus connus à la suite de leur passage à GPV, il y a le très talentueux défenseur Evan Bouchard des Oilers d’Edmonton de la Ligue nationale de hockey, qui connaît jusqu’à présent des séries éliminatoires impressionnantes avec 5 buts et 15 passes pour un total de 20 points.

Il y a aussi Lisa Langlois, une actrice qui a joué dans de nombreux films (Violette Nozière, Phobia, Class of 1984) et dans les téléséries Heartland et Une sœur dangereuse, pour ne nommer que celles-là. Sans oublier la journaliste Michelle Dubé, l’actrice Kim Bubbs, l’ancien directeur général des Tiger Cats de Hamilton, Marcel Desjardins, et l’astrophysicienne Kristine Spekkens.

Soirée d’anniversaire

Le lendemain, près de 200 personnes se sont réunies au Grand Olympia de Hamilton pour le gala anniversaire. Plusieurs participants étaient venus de partout au pays et de la province. Parmi les invités d’honneur figuraient la mairesse de la ville, Andrea Horwath, le conseiller scolaire Pierre Gregory, le directeur de l’éducation par intérim Michel Laverdière et le surintendant de l’éducation au Conseil scolaire Viamonde, Hugues Kamga. Ils ont félicité le comité organisateur et la grande « famille » de GPV pour 50 années d’éducation en langue française.

La soirée était animée par Marc Cormier, directeur de l’école, et Josée Gagnon, ancienne élève et secrétaire en chef de l’école secondaire. D’anciens directeurs étaient aussi présents dont Henri Bigras, Noël Lauzon et Raymond Therrien.

Plus d’information sur ces retrouvailles, des commentaires, des anecdotes et des photos seront publiés le 6 juin dans le journal Le Régional.

Photo : Ces anciens élèves de Georges-P.-Vanier étaient ravis de se retrouver au gala du 50e anniversaire.