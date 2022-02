Le président du Club Richelieu Welland, Paul Lafontaine a présenté, le mercredi 2 février à l’Auberge Richelieu, un quatrième versement de 100 000 $ pour le projet d’agrandissement du Foyer Richelieu au président de la Fondation Fonds Foyer Richelieu, Gilles Deslauriers ainsi qu’à Sean Keays et Daniel Keays, respectivement directeur général et directeur du développement au Foyer Richelieu.

Cette somme fait partie de l’engagement du Club de remettre un million de dollars répartis sur 10 ans pour le projet. La construction d’un centre communautaire et culturel au cœur du Foyer Richelieu permettra aux résidents, aux participants à l’hospice journalier et au centre de jour, de même qu’à leur famille, aux aidants naturels, aux partenaires communautaires et à la communauté francophone de Welland de bénéficier d’une vaste gamme d’activités et de services communautaires, culturels et sociaux en français.

Depuis la conception de ce plan d’agrandissement en 2018, le Foyer a prélevé plus de 7 millions $ à même la communauté, c’est-à-dire que l’argent provient de la Fondation, des membres du Club Richelieu, des familles des résidents ou d’anciens résidents qui ont bénéficié des services offerts au Foyer, ainsi que des dons provenant d’entreprises de la région.

« Nous avons établi un partenariat avec Hospice Niagara, explique Sean Keays, et nous réservons un espace important dans ce projet pour que l’organisme puisse installer 10 lits pour accueillir des personnes en fin de vie. Cette section située au premier étage aura sa propre entrée séparée. Nous voulons créer une économie d’échelle, ce qui nous permettra de bâtir un plus grand immeuble. »

Ce projet fera en sorte que les aînés et leurs familles reçoivent toute la reconnaissance et l’appui auxquels ils ont droit. Ils pourront se réunir et s’épanouir en français. « Le Foyer Richelieu sera le plus grand centre de soins de longue durée au Canada qui offrira les quatre points de service qui font partie du continuum des soins avec un centre culturel et communautaire qui créera une communauté à l’intérieur d’une communauté, ajoute le directeur général. Ces quatre points sont La Résidence Richelieu gérée par un conseil d’administration indépendant, la Maison Richelieu (phase 2 du projet) avec environ 55 logements offrant des services de soutien du programme Aide à la vie autonome et gérée de façon indépendante, les 128 lits de soins de longue durée du nouveau bâtiment et, pour terminer, le nouveau pavillon géré par Hospice Niagara. »

Pour souligner l’apport important du Club Richelieu à la construction de ce projet, un des pavillons du nouveau bâtiment portera son nom. La construction a été retardée de deux ans à cause de la pandémie de COVID-19 et de plusieurs changements quant aux normes du gouvernement de l’Ontario. Cependant, les dirigeants du Foyer Richelieu espèrent officialiser le début des travaux avec une première pelletée de terre cet été. Pour plus de renseignements sur la campagne de financement ou pour faire un don, visitez le site foyerrichelieuwelland.com.

PHOTO – De gauche à droite : le directeur général du Foyer Richelieu, Sean Keays, le président du Club Richelieu Welland, Paul Lafontaine, le président de la Fondation Fonds Foyer Richelieu, Gilles Deslauriers, et le directeur du développement au Foyer Richelieu, Daniel Keays.