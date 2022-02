Au nom de Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, et Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, se sont jointes à Ian Hamilton, président-directeur général de l’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (HOPA Ports) pour annoncer la conclusion d’une entente, qui garantira la préservation à long terme de ce monument historique.

« Le partenariat avec les collectivités pour transférer la propriété de phares patrimoniaux comme celui-ci à des organismes locaux préserve ces éléments importants du patrimoine canadien. Non seulement ce transfert permettra aux communautés locales de continuer à visiter ce joyau de notre patrimoine, mais permettra aussi à tout le monde de bénéficier d’investissements locaux dans les loisirs, et l’amélioration de la sécurité pour les générations à venir », a déclaré la ministre Joyce Murray.

Pêches et Océans Canada transfère la propriété du phare historique de Beach Canal et de la maison du gardien située à proximité, à HOPA Ports, qui les protégera et les conservera dans le patrimoine culturel du Canada. Parcs Canada a récemment désigné le phare et la maison du gardien aux termes de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

En étroite collaboration avec le partenaire communautaire Beach Canal Lighthouse Group, HOPA Ports a l’intention de repositionner le phare sur la propriété de HOPA Ports, en vue de terminer la restauration des deux structures et de faciliter l’accès public. Le repositionnement de la structure du phare est essentiel pour permettre au public d’y accéder, et cette initiative sera au cœur du réaménagement de la zone Fisherman’s Pier.

« J’ai hâte de voir ce projet achevé, lorsqu’un plus grand nombre de résidents de Hamilton pourront profiter de ce patrimoine faisant partie intégrante de l’histoire de la ville », a ajouté la ministre Tassi.

« Les familles de Burlington et de Hamilton reconnaissent l’importance de restaurer et de protéger les sites patrimoniaux locaux comme le phare historique de Beach Canal et la maison du gardien. Le gouvernement du Canada continue de mettre l’accent sur l’accès à d’importantes parties du patrimoine local, et la conclusion de cette entente permettra de s’assurer que le phare est préservé, pour que notre communauté et les visiteurs puissent en profiter pendant des années. J’ai hâte de me joindre aux résidents et aux visiteurs pour visiter le phare à son nouvel emplacement, à Fisherman’s Pier », a ajouté Karina Gould.

« Il s’agit d’un grand pas en avant vers l’atteinte de notre objectif de transformer la zone de Fisherman’s Pier en un lieu accueillant pour le public au port de Hamilton. Hamilton et Burlington partagent un fier patrimoine maritime. Fisherman’s Pier est l’un des meilleurs endroits possibles pour observer de près les gros navires, et comprendre le rôle continu de l’industrie et du commerce maritime dans l’économie et l’identité de notre communauté », a conclu Ian Hamilton, président-directeur général de HOPA Ports.

