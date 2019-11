À l’occasion de son souper du mercredi 13 novembre, le Club Richelieu Welland recevait Robert Hampson, représentant du Robert Hampson Tabs for Kids Fund. De cette rencontre devait naître une collaboration dont les bénéficiaires seront les enfants aux prises avec un handicap.

M. Hampson est un résident de Toronto qui, à l’âge de 4 ans, a perdu la vue à la suite d’une opération. Malheureusement, il ne s’agissait là que de son premier combat contre la maladie et son état de santé précaire a nécessité de longues années de traitement.

Malgré tout, sa volonté de ne pas se laisser abattre l’a conduit à pratiquer maints sports et à s’engager pour une cause qui lui tient à cœur : le bien-être des enfants vivant avec un handicap. Dès l’âge de cinq ans, il faisait déjà sa part à cet égard, mais c’est réellement à 12 ans qu’il a commencé à s’investir de façon plus soutenue en mettant sur pied une fondation.

C’est sous le patronage de la President’s Choice Children’s Charity que le Robert Hampson Tabs for Kids Fund a grandi. Dès le début, son fonctionnement a été très simple et demeure le même aujourd’hui : M. Hampson et des bénévoles de partout au Canada font la collecte d’anneaux de canettes d’aluminium qui sont ensuite vendus au poids à des recycleurs. L’argent amassé est déposé dans le fonds tandis que l’organisme qui le chapeaute – President’s Choice Children’s Charity dans les premières années et maintenant Easter Seals Ontario – s’occupe de trouver des enfants ayant besoin d’un appareil ou équipement pour pallier leur handicap. Ce sont les fauteuils roulants qui sont les plus en demande, mais la fondation a déjà acheté une plateforme élévatrice pour fourgonnette, des installations pour salle de bain adaptée, un lit d’hôpital, etc.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, Robert Hampson travaille comme promoteur de la santé et ce qui le motivait à ses débuts continue à le stimuler. En effet, il s’est toujours considéré chanceux d’avoir l’usage de ses membres et souhaite donner la même mobilité à ceux qui ne peuvent bouger à leur aise.

L’anneau métallique avec lequel on débouche une canette est une bien petite chose de sorte qu’il en faut une énorme quantité pour recueillir un montant d’argent suffisant à l’achat d’un équipement. Ainsi, pour un fauteuil roulant électrique coûtant entre 3000 $ et 5000 $, il faut recueillir environ 5 millions d’anneaux. Heureusement, selon Margaret White, une enseignante à la retraite de St. Catharines qui s’implique depuis plusieurs années pour cette cause et qui était présente ce soir-là au Club Richelieu, il est facile de recruter institutions, écoles, organismes, paroisses de même que Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour leur demander de conserver leurs anneaux de canette. Lorsqu’ils en ont en quantité suffisante, ils n’ont qu’à les déposer en un des lieux désignés pour la collecte.

Pour plus d’information, il suffit de consulter poptabsforwheelchairs.ca.

Le Club Richelieu Welland, fort de ses dizaines de membres et de son réseau de contacts étendu, a décidé de prêter main-forte à Robert Hampson et d’épauler sa fondation. Le responsable de ce projet au Club est Alain Breton et l’organisme est ainsi devenu un des lieux de collecte. Comme M. Hampson le souligne, tout le monde peut faire une différence.

PHOTO : Raymond Bourassa, président du Club Richelieu Welland, Alain Breton, Robert Hampson et son chien-guide Spokane posent aux côtés de quelques sacs remplis d’anneaux de canette.