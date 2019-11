Dans plusieurs communautés, au milieu de l’automne, des bénévoles se rassemblent pour se livrer à la préparation de centaines de tourtières dont la vente sert à appuyer un organisme, une paroisse, une fondation, etc. À Welland, c’est la tradition pour les Filles d’Isabelle du cercle 1337 de se réunir dans la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur afin de cuisiner et vendre des tourtières pendant quatre jours et novembre 2019 ne fait pas exception. Comme les Filles d’Isabelle prennent de l’âge et se font moins nombreuses, elles se sont fait épauler par plusieurs particuliers et par des membres du Club Renaissance.