Il y a des projets que bon nombre de gens caressent toute leur vie sans avoir l’ambition ou l’occasion de les entreprendre. D’autres décident au contraire de faire le grand saut et de réaliser ce qui leur tient à coeur.

« C’est un rêve d’adolescence. J’avais 14 ans et je rêvais déjà de faire un album », confie Michel Labonté, l’un des membres du quatuor Ave. Résidant à Hamilton, cet enseignant du réseau scolaire francophone a joint ses aptitudes en musique avec celles de Lise Thériault, elle aussi de Hamilton et travailleuse du milieu de l’éducation, de même qu’avec Anthony De Clara, étudiant en musique à l’Université d’Ottawa, et Gilles Fortin, musicien accompli natif de la région de Charlevoix, au Québec.

C’est ainsi que la formation Ave a enregistré, en août dernier, un disque de Noël intitulé Minuit à Bethléem. Comme les noms respectifs du groupe et de l’album l’indiquent, cet opus, bien que destiné à être écouté d’abord et avant tout à l’approche du temps des Fêtes, n’a pas pour vocation de faire danser et chanter mais plutôt d’offrir un cheminement méditatif et intérieur. « Ce qu’on voulait, c’est apporter au niveau musical une dimension chrétienne », commente M. Labonté. C’est d’ailleurs le père Joseph Grégory Michel, curé de la paroisse Saint-Philippe de Burlington, qui les a aiguillés vers la réalisation de ce projet.

Avec des titres tels que Nouvelle agréable, Sainte Nuit, Les anges dans nos campagnes et bien d’autres, l’album ne fait pas mystère quant à son orientation. On y trouve également une composition originale de Gilles Fortin : un Kyrie chanté par Lise Thériault.

C’est d’ailleurs Mme Thériault qui interprète toutes les chansons. Michel Labonté est de son côté aux guitares classique et électrique tandis qu’Anthony De Clara est au violoncelle et Gilles Fortin au violon, piano et mellotron.

Un mellotron? Il s’agit d’un instrument électro-mécanique à clavier qui a été largement utilisé dans les années 1960 et 1970 par les formations de rock progressif. M. Labonté explique que les groupes Yes et Genesis, caractéristiques de ce genre et de cette époque, ont exercé une influence sur sa formation artistique. L’album Minuit à Bethléem est largement classique mais emprunte aussi à ce type de courants plus modernes. Les musiciens du quatuor se sont investis à fond dans la composition d’arrangements subtiles et originaux qui portent la marque de leurs parcours musicals respectifs.

Le groupe Ave est né au hasard des rencontres. « Lise et moi, on travaille ensemble depuis sept ans dans les écoles, confie M. Labonté. On est ici à la paroisse depuis trois ans. Avec Gilles Fortin, je suis allé au collège Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, où on a fait des études en musique. Puis, Anthony, c’est un ancien élève des écoles francophones de Hamilton. » La formation ne prévoit pas se produire en spectacle pour le moment et le disque n’est pas un projet à but lucratif, les revenus qu’il générera devant simplement servir à couvrir les coûts de sa production.

Pour plus d’informations ou pour télécharger l’album, il suffit de consulter le site internet du groupe : aveofficiel.ca. Avec ses inspirations diverses qui rafraîchissent les classiques tout en conservant leur authenticité, Minuit à Bethléem saura plaire à plus d’un.

PHOTO : Michel Labonté et Lise Thériault, les deux membres du groupe qui résident à Hamilton.